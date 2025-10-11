POVLAČE SE /

Kupili ste šalice s popularnim junacima i likovima? Provjerite svoje police, opasne su

Kupili ste šalice s popularnim junacima i likovima? Provjerite svoje police, opasne su
Proizvodi nisu u skladu s europskom uredbom o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom, dodaje se u priopćenju

11.10.2025.
15:19
Dunja Stanković
Državni inspektorat u subotu je izvijestio o povlačenju jedanaest vrsta šalica iz prodaje u Rockmark trgovini u Zagrebu zbog prisutnosti teških metala.

Iz prodaje su povučeni Beetlejuice Mug & Keyring, Batman Mug & Sock Set – Enamel, Elf Mug & Keyring – Enamel, Harry Potter Mug & Stickers – Enamel, Harry Potter Mug & Keyring – Adult, Looney Tunes Mug & Keyring, MTV Mug & Keyring, SpongeBob Mug & Keyring – Bubbles, South Park Mug & Keyring, Top Gun Mug & Keyring, TMNT Mug & Keyring.

Šalice su povučene zbog migracije teških metala barija, kobalta, olova, mangana i nikla, navodi Inspektorat.

Proizvodi nisu u skladu s europskom uredbom o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom, dodaje se u priopćenju.

Zemlja podrijetla je Kina, a dobavljač Blue Sky Designs Ltd iz Ujedinjenog Kraljevstva. Mjesto maloprodaje je Rockmark d.o.o., Ul. Hrvatske Bratske Zajednice, Zagreb.

Kupili ste šalice s popularnim junacima i likovima? Provjerite svoje police, opasne su