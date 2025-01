Macan otkriva: 'Dujić ostaje gdje je, a sjetimo se kako je završio zadnji koji je ucjenjivao Plenkovića'

Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro vratio se u saborske klupe nakon što su u medijima odjeknule snimke koje su ga koštale fotelje. Pucao je iz pištolja u naseljenom mjestu, a zatim se otkrilo kako je još 2021. godine objavio fotografije sina kako puca u streljani te maloljetnika kako voze motor u dvorištu. Njegov sin tada je imao 10 godina. Navodno postoji još jedna snimka koja nije za mlađe od 18 godina.

"Rokalo se to dobro dok me politika nije 'izbacila iz sedla", napisao je u siječnju 2024. godine, ali je to kasnije izbrisano. Dabro je nakon prve snimke koja se pojavila početkom mjeseca dao ostavku na poziciju ministra poljoprivrede.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Penava ga je branio i nazvao "bećarom" i kasnije rekao da je "žrtva želje da okrene hrvatsku politiku prema boljitku". Dabro je za curenje snimke optužio Marija Radića. Kada se pojavila prva snimka, Dabro je okrenuo mlin na Hrvatske šume čiji je šef Nediljko Dujić, kojeg su ljetos supruga i kćer "proslavile" u aferi Nakaze.

Dabro je HŠ nazvao leglom kriminala uz tvrdnju da u toj državnoj tvrtki nestaju sirovine u vrijednosti od 150 milijuna eura. Zašto odmah nije prijavio moguću korupciju, nije jasno. Međutim, USKOK je počeo češljati HŠ iako su iz uprave demantirali optužbe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dabro postavio uvjet

Dabro je postavio uvjet vladajućoj koaliciji - "ako Dujić ne ode do petka, moje potpore tu nema", rekao je našoj reporterki Dajani Šošić za RTL Danas. Dabro je uvjeren da je bez njegove podrške vladajuća većina upitna.

"Za Domovinu se sve daje osim časti, čast nikada i ni za što", rekao je i dodao da se ne boji dodatnih snimku koje bi mogle izaći. Kako će proći Dabrina ucjena, komentirao je RTL-ov politički analitičar Krešimir Macan.

"Prema mojim saznanjima i procjeni Dujić je taj koji je pokrenuo brojne istrage i promjene kako bi se ove nepravilnosti koje se sada spominju - promijenile, tako da vrlo vjerojatno, on nije taj koji odlazi", rekao je Macan i podsjetio kako je prošla zadnja stranka koja je ucjenjivala Plenkovića.

"Sjetimo se što se dogodilo kada je zadnji put Most ucjenjivao Plenkovića. Preživio je sve ove godine s jednim mandatom viška. Tko god je ucjenjivao Plenkovića - izletio je iz vlade i iz koalicije", rekao je i dodao da ucjene ne mogu proći. Kada bi premijer dopustio da ga se ucjenjuje, ucjenjivali bi ga stalno. Dabro vjerojatno neće popustiti, on će opet nešto tražiti. Ali, to se mora postići dogovorom, a ne ucjenama jer, ako premijer jednom popusti ucjenama, bit će stalno izložen. Što će značiti manjak Dabrine ruke za vladajuće, Macan kaže:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vlada ima rezervnih ruku. Tu je SDSS, Domino… Ima masa njih koji mogu dići ruku ako bude trebalo. To je Dabro trebao isto prije izračunati. Malo se preračunao", kaže i objašnjava da svi procjenjuju da HDZ ima još barem pet ruku u Saboru.

Macan je objasnio i kako je moguće da Dabro, nakon snimki, i Beroš, koji je pod optužbama za korupciju i dalje uživaju političke beneficije: Dabro sjedeći u Saboru, a Beroš primajući plaću, dok bi privatnik za puno manji problem odmah otpustio svog zaposlenika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Presumpcija nevisnosti vrijedi za sve

"Za sve jednako treba vrijediti presumpcija nevinosti. Dok si pod istragom, legitimno je maknuti osobu s mjesta na kojem može ponoviti djelo za koje je sumnjiče, ali nikad ne dobiješ otkaz prije suda. Političari su samo umješniji od običnog čovjeka jer znaju svoja prava i koriste ih", kaže. Političarima se mora nešto dati jer se inače nitko ne bi prihvaćao te funkcije. Zato imaju imunitet za izrečenu riječ. Oni taj imunitet trebaju koristiti u korist građana, ali ga nekada koriste i za sebe.

"Tko bi se inače prihvatio te pozicije jer ako i dođe i najmanja sumnja, a ponekad te sumnje budu i politički motivirane, zbog takve prijave te ocrne i ostaneš bez ičega. Mora se sve izbalansirati. Običan čovjek će naći posao, a političar koji bude osuđen, nema više što raditi u politici", objašnjava stručnjak.

Njima je kazna na izborima jer na izbore ne možeš ako si osuđen na određenu vrstu kazne. Tu je napravljena određena ravnoteža. Presumpcija nevinosti štiti čovjeka: može biti lažno optužen, može optužnica biti neutemeljena. To se na sudu dokaže, a do tad ljudi obnašaju svoje funkcije.

"Na njihovoj etici, odnosno moralu je hoće li se za nešto kandidirati. Pogledajmo primjer Kalmete: on nije nigdje", dodaje. Vratimo se na Dabru. Macam smatra da se događa veliki rat na desnici. Nikad se ne zna što će se još izvući.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo nije divlji zapad, nego divlji istok. Očito su skloniji nekim drugim normama nego u Zagrebu", dodaje.

"Plenković je više puta u intervjuima rekao da pita potencijalne ministre: Trebam li što znati? Jesi li podoban za ministra?", kaže Macan i dodaje:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To sad znači ne samo tučeš li ženu, nego radiš li druge gluposti? Pucaš li iz automatskog oružja koje ne smiješ imati. Šalješ li glupe filmiće okolo? Koliko žena ima sliku tvog spolovila", zaključuje Macan.

POGLEDAJTE VIDEO: Dabro odgovorio boji li se novih snimki: 'Nek izađe sve. Ja sam podigao političku moralnu ljestvicu'