Tek su prošli EU izbori, Vlada još nije sasvim "uštimala orkestar" nakon parlamentarnih izbora, a polako cure imena potencijalnih Milanovićevih suparnika. Već u noći EU izbora, ogorčeni Mislav Kolakušić, koji nije osvojio mandat, odmah je najavio borbu za Pantovčak. Birače koji nisu izašli na glasanje nazvao je "idiotesima", smjer Hrvatske debilizmom, a kako će samo privući "idiotes" da glasaju za njega, tek je za vidjeti.

Ima li Kolakušić ikakve šanse ili će "džabe krečiti", komentirao je RTL-ov analitičar Krešimir Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tko je to?", rekao je te dodao: "Politički mrtvac". Objasnio je da je Kolakušić iskoristio efekt novog lica.

"Njega iskoristite prvi put, onda drugi put iskoristite što ste napravili. On na žalost nije napravio ništa, još je nazvao birače idiotima. To je kraj političke karijere. Može se nastaviti baviti teorijama zavjere kao neki zabavljač. Influencer. Ja mu predviđam karijeru influencera teorija zavjere", rekao je, a onda se osvrnuo na ozbiljnije kandidate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marija Selak Raspudić rekla je kako će uskoro prelomiti i odlučiti hoće li se kandidirati za Pantovčak.

"Jedino što Milanoviću ide na živce više od kandidata koji mu intelektualno može parirati je ženski kandidat koji mu intelektualno može parirati", rekao je Macan, ali naglasio da je Selak Raspudić britka na jeziku, a nije uvredljiva za razliku od Dalije Orešković. Ipak, Macan smatra da je njoj prvi problem kako ući u drugi krug jer to ovisi o HDZ-ovom kandidatu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pitanje je hoće li HDZ dati pravog kandidata ili 'zeca'

"Ako HDZ misli ići ozbiljno s kandidatom, onda mora izvagati tko je najbliži biračima DP-a. HDZ je pokazao da će njegovi glasači disciplinirano glasati za njih. Potrebno je dobiti ovih 8 - 10 posto DP-ovih glasača, nešto Mostovih", rekao je, a za kandidata Macan smatra da bi to trebao biti nekakav desni konzervativac koji je prihvatljiv svima.

"To bi mogao biti Stier ili Anušić ako netko od njih odluči ići. Radi se i o osobnoj stvari jer to nije samo žrtvovanje za stranku nego želiš li ići u mogućnost poraza. Netko uvijek želi biti pobjednik pa ne želi igrati utakmice koje može ili su izvjesne da će izgubiti, a s druge strane svaka kampanja predstavlja svoje izazove", kaže Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ivanu Anušiću bi možda bilo izazovno da se sučeljava s Milanovićem po pitanju znanja. Tu bi Milanović zbog staža u izvršnoj vlasti bio superiorniji. Anušić je tek nedavno ušao u nacionalnu razinu gdje se igra drugačije. Davor Ivo Stier bi tu bio idealan", objasnio je.

To će HDZ morati vagati. Alternativa je da HDZ-ov kandidat bude "zec" pa privuće nešto kandidata, a time zapravo progura nekog trećeg neovisnog i zato ta kombinacija s Mirom Gavranom, Draganom Primorcem… čak se i Zlatko Mateša spominje u nekim kombinacijama. Trenutačno smo u fazi testiranja, probnih balona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Oleg Butković bi bio dobar zec. On je dugo izvršna vlast. Mogao bi trolat Milanovića i imat jednu solidnu podršku. Kao što je radio u parlamentarnoj kampanji. Poanta je da ga ismijava, da ozbiljno ne pretendira na tu poziciju nego zapravo da štiti konvoj s kojim će netko proći u drugi krug", kaže Macan. Pokazalo se da Pantovčak ne znači puno.

'Milanoviću uvijek dobro ide kada zašuti'

"I Kolinda se kačila s Plenkovićem čak i više nego neki drugi. Nije bilo manje burno samo je bilo pristojnije. Međutim, ključne stvari su išle dogovorno. Sad država stoji blokirana. HDZ ide sa stavom da je Hrvatska snažna i važna, a Milanović je sva suprotnost tome i oni će u kampanji pokazati da on nigdje ne ide, da ga nitko ne želi u Europi, da ga nitko ne poziva nigdje, da u vanjskoj politici nitko ne zna tko je on", objašnjava Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je li Milanović izgubio glasače nakon parlamentarnih izbora:

"Milanoviću uvijek dobro ide kada zašuti i neko vrijeme ništa ne radi. Oko njega imamo taj paradoks da ga birači kritiziraju - nije dobar predsjednik, ne radi, smatraju da nije dobar državnik, ali da je super zabavljač ili super opozicija. Jer on jedini ima neku stvar reći HDZ-u što ih ide i reći Plenkoviću što ih ide", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ta podijeljena javnost se vidi na ocjenama. Rad predsjednika je u padu, a u pozitivnom dojmu je nakon svega narastao . Ali narastao je i Plenković.

"Ispada da Plenković treba Milanovića i obrnuto. Milanović bez Plenkovića ne bi bio nikakav faktor", kaže Macan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što će se onda dogoditi ako Plenković ode u Bruxelles?!

"Bit ćemo pametniji nakon 15. srpnja kad se konstituira EU parlament, kad se bude znala podjela u europskoj vladi. Hrvatska u svakom slučaju ima određene pozicije. Sigurno ima jednog povjerenika, ima još jednu poziciju. Marija Pečinović Burić odrekla se pozicije predsjednice vijeća Europe. Otišla je s te pozicije da bi se oslobodila neka druga pozicija za Hrvatsku. Uz povjerenika koji joj pripada, mora dobiti još jednu funkciju negdje. Hoće li to biti dovoljno visoka funkcija za Plenkovića ili za nekoga drugoga - "remain to be seen"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Plenkoviću obje opcije igraju. Stabilan je u Hrvatskoj, zvijezda u Europi. Imam osjećaj da će to dobro unovčiti. Mislim da neće postati predsjednik komisije, ali će dobiti neku dobru funkciju", uvjeren je stručnjak i dodaje: "Mogli bi se ugodno iznenaditi za mjesec dana".

POGLEDAJTE VIDEO: Gubitnik izbora je Kolakušić, a tko je pobjednik među njima? Skočak: 'Mnogi me žele poniziti da sam samo influencerica'