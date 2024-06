Marija Selak Raspudić gostovala je prije nekoliko dana u RTL Direktu kod Damire Gregoret. Na pitanje kada će prelomiti hoće li se kandidirati na predsjedničkim izborima, rekla je - uskoro. Neka se ljudi malo odmore od izbora, dodala je.

"Nisam sklona samoreklamama i mislim da je to neprimjereno", odgovorila je na pitanje po čemu bi bila bolja predsjednica od Zorana Milanovića. Ipak, naglasila je da će u slučaju kandidature ponuditi čitav niz konkretnih rješenja. Ono što je pokazala odlaskom iz Mosta jest da je principijelna.

Zajedno sa suprugom Ninom Raspudićem, pokazalo se da su bili veća karika nego što je Božo Petrov mislio. Most nije uspio doći do mandata na EU izborima. Ipak, Marija Selak Raspudić nije likovala, već je naglasila da je s bivšim kolegama prošla određeni politički put te da u stranci ima mnogo kvalitetnih ljudi.

Ima li Marija Selak Raspudić šanse stići do Pantovčaka, komentirao je RTL-ov politički analitičar Krešimir Macan.

"Jedino što Milanoviću ide na živce više od kandidata koji mu intelektualno može parirati je ženski kandidat koji mu intelektualno može parirati. Marija Selak Raspudić će se sigurno pripremiti", rekao je Macan i objasnio da je kao zastupnica prilično dobro upoznata s funkcioniranjem države.

Ima iskustva i u zakonodavnoj vlasti pa razumije procese. Neće se izlagati njegovim, na momente, podrugljivim trenucima kada on izgleda dominantan jer je ipak bio premijer, a predsjednik je. Ima preveliko iskustvo i tu je Milanović u prednosti.

'Britka, a nije uvredljiva'

"Vjerujem da će se ona profesorski pripremiti za kampanju. Britka je na jeziku, a nije uvredljiva za razliku od Dalije Orešković", kaže Macan.

Međutim, to svejedno neće biti dovoljno. Prisjetio se primjera Juričana. Dario Juričan je gradio svoj imidž, ali on nije stvarno želio biti predsjednik. Osvojio je pet posto glasova bez problema. Krešimir Macan vjeruje da će na predsjedničkim izborima biti više kandidata. Drugoplasiranom će trebati 15 do 20 posto za prolazak.

"Milanović, ako ne bude nekih većih kandidata na ljevici, a ne vjerujem, može računati na nekih 35 do 40 posto za prvi krug i on prolazi", dodaje. Preostalih 60 posto podijelit će se na druge kandidate. Uvijek će biti nekolicina koji su važniji.

"Sad je pitanje kako Selak Raspudić može do tog postotka. Jer i najlošiji kandidat HDZ-a će imati 20 posto u ovim sadašnjim okolnostima. Njoj je zadatak u prvom krugu preskočiti kandidata HDZ-a, a ne Milanovića. Čijim glasovima? Na koga apelirati. Oni više nisu u Mostu. Puno šira im je platforma. Mislim da im je prirodnija ta centristička pozicija, intelektualno ih mogu privući, ali na kojoj platformi? Tko su ljudi oko njih? Nije dovoljno. imali smo Borisa Mikšića, koji je pokazao da su dovoljni novci. Novac može zamijeniti te ljude ako možete ući u jaku televizijsku kampanju", rekao je i dodatno objasnio:

"Danas stranke ni u parlamentarnim izborima ni u EU izborima nisu puno koristile televiziju. Jedino SDP i to javni servis jer je očito bio najpovoljniji. Ključni elementi za kampanju su vrijeme - ona ga ima, ljudi i novac da bi se digla na vidljivosti. Nije dovoljno to što je javnosti poznata osoba. Mora se složiti cijela kampanja. Najbolji primjer za to je Nina Skočak. S malim ulaganjima u malo vremena možete doći do četiri do pet posto, ali kako doći dalje? Raspudićima je glavni izazov kako dogurati dalje i kako da se za nju čuje. Svaki kandidat može doći do pet posto, i to je već veliki uspjeh. Kolakušić zadnji put kada je bio na vrhuncu nije uspio dalje dogurati", kaže Macan.

"Saborska govornica nije dovoljno. Morala bi ići u agresivnu pretkampanju da bi se nametnula kao kandidat, a to zahtjeva puno novca", smatra stručnjak.

