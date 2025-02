Macan objasnio scenarij u kojem i HDZ i DP mogu sačuvati obraz: 'Jedan datum je znakovit'

Oporba se pita ima li premijer Andrej Plenković 76 ruku u Hrvatskom saboru, minimum potreban za parlamentarnu većinu. Čini se da je najlabavija ona bivšeg ministra Josipa Dabre, koji je u razgovoru za RTL jasno poručio da njegova podrška otpada ako šef Uprave Hrvatskih šuma Nediljko Dujić ne ode s pozicije.

Čvrstoća vladajuće koalicije, u koju vjeruju i vrh HDZ-a i Domovinskog pokreta, trebala se ispitati prošlog petka na glasanju o Davidu Vlajčiću, kandidatu za novog ministra poljoprivrede. Međutim, zbog smrtnog slučaju u obitelji HDZ-ove zastupnice Branke Juričev-Martinčev, glasanje je odgođeno je za 11. veljače.

Indikativan datum

Za isti dan sazvana je i Skupština Jadrolinije, gdje će Vlada opozvati cijelu Upravu Jadrolinije, a predsjednik David Sopta poručio je da je spreman povući se ako od njega to zatraže. Podsjetimo, to je reakcija na objavu izvješća o tragediji na trajektu Lastovo u kojoj su poginula trojica pomoraca. Izvješće kaže da su za nesreću krivi Sopta, Jadrolinija i zapovjednik broda Goran Đolonga.

"Indikativno mi je da se sve događa na taj utorak. Kako stvari stoje, izgleda da Sopta tada odlazi, a onda se izglasava novi ministar i Vlada ide dalje", za Danas.hr govori RTL-ov politički analitičar Krešimir Macan, koji je uvjeren da Vlada ne može pasti.

"Oporba prije dva mjeseca nije imala većinu glasova za nepovjerenje, a budžet je prošao. Tako da je Vlada u principu mirna. Može funkcionirati na manjinskom principu jer nema odluka na kojima može pasti dok god je Domovinski pokret uz njih. DP ima najniži rejting u povijesti i ne paše im izlazak na nove izbore, jer više neće biti u Vladi. Novi izbori ne pašu ni HDZ-u. U principu, jedni i drugi traže častan izlaz iz situacije", kaže Macan.

Važan detalj kod Hrvatskih šuma

Prokomentirao je i Dabrin ultimatum, koji je zahtijevao da Dujić da ostavku do 31. siječnja, dana kada se trebalo održati glasanje u Saboru. "Domovinski pokret je radio pritisak na prošli petak, no čim je Plenković prebacio rok za minimalno dva tjedna, stvari su se odmah drugačije posložile. Nekad trebate time-out da se stvari preslože. Vidite koliko se stvari u međuvremenu izdogađalo", pojašnjava Macan.

"Hrvatske šume su tvrd orah. Treba vidjeti inzistira li Dabro i na njima i na Jadroliniji, no čini mi se da su pronašli kompromis - odlazi Sopta, dolazi novi ministar i svi su sačuvali obraz. Postoji i jedan detalj - ministar poljoprivrede u osobi čini Skupštinu Hrvatskih šuma. Domovinskom pokretu treba to imenovanje jer je ministar jedini član Skupštine i može vući poteze. Zato do sada nitko sada ni nije mogao smijeniti Dujića", nastavlja naš sugovornik.

Macan dodaje da je Dabri u interesu da skandalozne snimke više ne izlaze u javnosti. "Još će završiti u zatvoru. Ne bi me iznenadilo da ima još nečega, a Dabri je u interesu da to ne izađe, a moglo bi ako nastavi pritiskati Vladu", zaključuje Macan.

