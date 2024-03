U RTL-u Danas premijer Andrej Plenković razgovarao je s Damirom Gregoret.

Njegov intervju komentirao je politički analitičar RTL-a Krešimir Macan. Kaže kako je Plenković apsolutno smiren nakon ponedjeljka.

Plenković ne mora izaći na sučeljavanje s nikim, a Milanovića mu nema u ringu. Njemu to čak više odgovara nego Milanoviću jer Milanović to radi s pozicije s koje radi neustavno, odnosno Milanović krši upozorenje Ustavnog suda.

"U principu jako smiren nastup. Izbjegao je da samo priča o Milanoviću. Nabrajao je što je sve napravila Vlada i o rezultatima. Ono što je tipično za Plenkovića je da nije našao ni jednu stvar koju je loše napravio", rekao je Macan i objasnio da mu ne bi škodilo kod glasača da pokaže ono malo ljudske nesavršenosti.

"Branio je Turudića, nije tu htio nimalo popustiti, to mogu razumijeti, ali trebao je nači barem jednu stvar s kojom nije zadovoljan. Rekao je samo da su ga krize omele da napravi neke druge stvari. Da se morao nositi paralelno s krizom i programom. Trebao je možda reći jednu stvar nismo, ali napravili smo drugih 99. Ali, to je jedna njegova karakterna osobina", objasnio je.

"On ne može reći ni na jednu stvar da je loše napravio. On želi imati pet plus, mora biti 5,0, a može biti 4,8. Nakon osam godina vladanja on ima super rejting. Može slobodno reč pa nisam bio u svemu savršen. Osjedio sam. Brinuo sam za Hrvatsku; ali nisam nešto uspio napraviti. Ne bi mu pala kruna ili sijeda las s glave, ali bi dobio veći rispekt od ljudi, jer ljudi čekaju da kaže pa nisam ni ja baš sve uspio", dodao je analitičar.

"Fali mu mrvica ljudske nesavršenosti", objasnio je.

Na konstataciju da je ipak izbjegavao pitanje o Turudiću, Macan kaže da je odgovarao politički jer je on izabrao Turudića i nije hio ulaziti u te kvalifikacije koje nameče Milanović. To su njihove dvije verzije. Plenković smatra da je Milanović to svojevremeno trebao riješiti tako da nema pravo na ovo prigovarati, a ovo ostalo su poliitčka curenja. Imamo dvije političke verzije iste stvari. Plenković smatra da ništa nije bilo nakon 2015. godine što bi ga kompromitiralo. Što je i činjenica, Mi nemamo ništa novije što bi kompromitiralo Turudića.

Svaki je našao svoju liniju napada i obrane i nećete od njih dobiti ništa drugo. To nije pitanje na kojem će itko poentirati. Plenković će braniti jer mora braniti, kao što brani sve svoje ministre koji su bili. Isto je mogao reč: "Možda sam od nekih očekivao više, možda su me neki razočarali. On je dao povjerenje ljudima. Ali, to je njegova druga kvaliteta. On svojim ljudima neće prigovoriti. Čuva im leđa do kraja"

Netko će reći da je to kvaliteta, a netko da je to minus, ali drži do svojih ljudi. Plenković i kad ministar ode, njegovom voljom, ne nastupa protiv tih ljudi. S jedne strane kvaliteta, a s druge strane ispada da brani neke stvari koje su neobranjive. Iako mi danas za mnoge te slučajeve nemamo optuženice, a nemamo ni gotove procese

Sumnja na korupciju na visokoj razini procesuira se vrlo sporo, to je činjenica.

Nema straha od Milanovića?

Na pitanje je li doista tako da nema straha od Milanovića, Macan kaže:

"On se puno bolje osjeća nego što je to bilo prošlo vikend. Mislim da mu je vjetar u leđa dala ova zadnja anketa u kojoj je njegov pozitivni dojam skočio 12 posto. To mu je bilo ohrabrenje da nastavi ovako smireno dalje u kampanju. Svi ti nekakvi pozitivni signali dobro dođu u ovakvim situacijama, da vam ojačaju samopouzdanje

On se drži sasvim dobro. Izabrali su tu liniju kako se odnositi prema MIlanoviću. Ignoriraju ga. Vidjeli smo danas da to rade svi dužnosnici HDZ-a u kampanji. Ne komenitraju ga. Ne dolijevaju ulje na vatru. Dapače, gase taj požar, a istovremeno ono što je rekao Plenković " On je pogasio sve druge" Tko je Grbin, tko je Sandra? Tko su svi ti drugi...

Sučeljavanje je ubijeno u ovoj kampanji. Kampanja će biti zanimljiva To je nedvojdeno, ali neće biti sučeljavanja.

To je taj frajerski odgovor. Našao je dobar odgovor - Kaže ja sam tu! Neka da ostavku, odmah ćemo se sučelit. To je ono što prolazi kod njegovih birača. Tu se stvara dojam, okvir koji stvraju oko Milanovića "Kalkulant kukavica".

Od MIlanovića ćemo vjerojatno već sutra čut odgovor.

Osnovna stvar koju moramo razumijet da se oni obračaju samo svojim biračima. Milanović želi uvjerit svoje lijeve, a Plenković mora pričati s HDZ-ovcima. Ni Jedan od njnj neće lijevog birača ili desnog birača uvjeriti da glasa za drugu stranu tako da moraju pričati odvojene priče ili bi pričali istim biračima.

Baš ih briga za ove druge. Moraju uvjerit svoje u svoje argumente. HDZ sad ima taj zadatak da kaže "svi glave na kup" s druge srane imamo MIlanovića "Svi koji nisu s nama su za MIlanoviča. A Milanović pokušava skupljati širu frontu.

Plenković je izbjegavao govoriti o mogućim potencijalnim partnerima. On kaže, de facto, možda mi neće trebati, ali otom potom. Nije htio ulaziti u spekulacije jer oni prvo svi moraju osvojiti mandate, a Milanović je najavio da će ići s Mostom i Domovinskim porkretom čime čini izravnu štetu Mostu i DP-u jer sada je glas za njih glas za Milanovića. Plenković je to dobro prodao. Bio je dobar u svojim porukama. Mislim da je isporučio većinu onoga što je htio reći svojim biračima.

