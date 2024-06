U Zagrebu se u subotu održava središnja nacionalna Povorka ponosa LGBTIQ+ zajednice pod geslom "Ustale i ostale! – Ustali i ostali!". Sudionici su počeli s okupljanjem u 15 sati na Trge Republike Hrvatske, ispred HNK. Oko 16 sati će krenuti zagrebačkim ulicama.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Povorci zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te njegovi zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet.

Izmjene u tramvajskom prometu

Zbog Povorke ponosa dolazi do promjena u tramvajskom prometu u užem gradskom središtu od 15.40 do 17.30 sati, javili su iz ZET-a. Tramvajski promet bit će obustavljen Savskom cestom (sjeverno od Vodnikove), Frankopanskom, Ilicom (od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića), Jurišićevom, Zrinjevcem, Ulicom Franje Račkog, Draškovićevom (od Ulice kneza Mislava do Vlaške), Vlaškom, Ribnjakom, Medveščakom, Ksaverskom cestom te do Gračanskog dolja. Tramvajske linije 4, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 će prometovati izmijenjenim trasama u oba smjera.

Linija 4: Savski most - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 6: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor- Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Črnomerec - Ulica Republike Austrije - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Šubićeva - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Savska - Ulica grada Vukovara - Držićeva - Šubićeva - Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg - Glavni kolodvor - Vodnikova - Savska - Ulica grada Vukovara - Žitnjak

Linija 14: Savski most - Savska - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Na dijelu trase kojom će biti onemogućeno prometovanje tramvajske linije 14, vozit autobus linija 233 na relaciji Mihaljevac - Kaptol.