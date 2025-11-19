Kraj zagrebačke mamutice osvanuo mural za Jean Michel Nicoliera
U zagrebačkom naselju Travno osvanuo je novi mural za vukovarskog branitelja Jean Michel Nicoliera. Mural je preko puta mamutice.
Jean Michel Nicolier bio je francuski dragovoljac Domovinskog rata, mladić koji je, vođen idealima slobode i suosjećanja, iz rodnog Vesoula stigao u Hrvatsku 1991. godine. U 25. godini života postao je jedan od najpoznatijih simbola hrabrosti i ljubavi prema hrvatskom narodu.
"Došao sam pomoći narodu koji se bori za svoju slobodu", napisao je majci u pismu.
Ubijen na Ovčari
Nakon što je ranjen, odvezen je u vukovarsku bolnicu gdje je dočekao pad grada. Iz bolnice su ga pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi, s ostalim hrvatskim braniteljima i civilima, odveli na Ovčaru gdje je prema iskazima svjedoka brutalno pretučen te potom i pogubljen.
Njegovo tijelo pronađeno je u krajem listopada ove godine. Identificirano je u Vukovarskoj bolnici s posmrtnim ostacima još tri ubijene osobe.
Na procesu identifikacije bili su njegova majka, brat i nećak. Jean-Michel Nicolier se kao francuski dragovoljac Domovinskom ratu priključio u ljetnim mjesecima 1991. godine. U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani grada sve dok nije ranjen.
