Kraj zagrebačke mamutice osvanuo mural za Jean Michel Nicoliera

U zagrebačkom naselju Travno osvanuo je novi mural za vukovarskog branitelja Jean Michel Nicoliera. Mural je preko puta mamutice.

Foto: Igor Soban/pixsell

Jean Michel Nicolier bio je francuski dragovoljac Domovinskog rata, mladić koji je, vođen idealima slobode i suosjećanja, iz rodnog Vesoula stigao u Hrvatsku 1991. godine. U 25. godini života postao je jedan od najpoznatijih simbola hrabrosti i ljubavi prema hrvatskom narodu.

"Došao sam pomoći narodu koji se bori za svoju slobodu", napisao je majci u pismu.

Ubijen na Ovčari

Nakon što je ranjen, odvezen je u vukovarsku bolnicu gdje je dočekao pad grada. Iz bolnice su ga pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi, s ostalim hrvatskim braniteljima i civilima, odveli na Ovčaru gdje je prema iskazima svjedoka brutalno pretučen te potom i pogubljen.

Njegovo tijelo pronađeno je u krajem listopada ove godine. Identificirano je u Vukovarskoj bolnici s posmrtnim ostacima još tri ubijene osobe.

Na procesu identifikacije bili su njegova majka, brat i nećak. Jean-Michel Nicolier se kao francuski dragovoljac Domovinskom ratu priključio u ljetnim mjesecima 1991. godine. U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani grada sve dok nije ranjen.

