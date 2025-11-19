FREEMAIL
SIMBOL HRABROSTI /

Kraj zagrebačke mamutice osvanuo mural za Jean Michel Nicoliera

Kraj zagrebačke mamutice osvanuo mural za Jean Michel Nicoliera
Foto: Igor Soban/pixsell

Nakon što je ranjen, odvezen je u vukovarsku bolnicu gdje je dočekao pad grada

19.11.2025.
11:56
Tajana Gvardiol
Igor Soban/pixsell
U zagrebačkom naselju Travno osvanuo je novi mural za vukovarskog branitelja Jean Michel Nicoliera. Mural je preko puta mamutice.

Foto: Igor Soban/pixsell
Foto: Igor Soban/pixsell

Jean Michel Nicolier bio je francuski dragovoljac Domovinskog rata, mladić koji je, vođen idealima slobode i suosjećanja, iz rodnog Vesoula stigao u Hrvatsku 1991. godine. U 25. godini života postao je jedan od najpoznatijih simbola hrabrosti i ljubavi prema hrvatskom narodu.

"Došao sam pomoći narodu koji se bori za svoju slobodu", napisao je majci u pismu.

 

Ubijen na Ovčari

Nakon što je ranjen, odvezen je u vukovarsku bolnicu gdje je dočekao pad grada. Iz bolnice su ga pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi, s ostalim hrvatskim braniteljima i civilima, odveli na Ovčaru gdje je prema iskazima svjedoka brutalno pretučen te potom i pogubljen. 

Njegovo tijelo pronađeno je u krajem listopada ove godine. Identificirano je u Vukovarskoj bolnici s posmrtnim ostacima još tri ubijene osobe.

Na procesu identifikacije bili su njegova majka, brat i nećak. Jean-Michel Nicolier se kao francuski dragovoljac Domovinskom ratu priključio u ljetnim mjesecima 1991. godine. U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani grada sve dok nije ranjen.

POGLEDAJTE VIDEO: Majka Jean Michela Nicoliera od danas ima gdje doći i zapaliti svijeću

Jean Michela NicolierDomovinski RatVukovarMuralTravnoZagreb
SIMBOL HRABROSTI /
Kraj zagrebačke mamutice osvanuo mural za Jean Michel Nicoliera