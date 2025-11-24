Kolona od pet kilometara na A4 između Popovca i Zagreba istok: HAK izdao upozorenja

Kolona vozila u pokretu sa povremenim zastojima je na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, duljine pet kilometara, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u ponedjeljak.

Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Mogući su odroni.

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na nekim cestama u Lici i Gorskom kotaru.

U prekidu su ﻿trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli-Korčula-Dubrovnik i ﻿brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.

