Bila je to 2016. godina i prijevremeni izbori za Hrvatski sabor, a tadašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović tijekom glasanja je fotografirala glasački listić. Naime, Grabar-Kitarović je snimljena kako koristi mobitel tijekom glasanja. I tada je nastala prava drama oko toga smije li se ili ne to napraviti. Pljuštale su reakcije. No, bivša predsjednica nije tada napravila ništa protuzakonito.

I nije Grabar Kitarović jedina, samo je obnašala dužnost predsjednice, pa je bila izložena prozivkama. Brojni hrvatski građani fotogarfiraju svoje glasačke listiće i pune društvene mreže fotografijama. I ususret parlamentarnim izborima u Hrvatskoj 2024. pitali smo DIP smiju li birači, ali i kandidati to raditi.

"Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 116/99, 109/00, 53/03, 69/03, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11, 19/15, 66/15, 104/15, 98/19, dalje: Zakon) ne propisuje biračima izričito zabranu fotografiranja glasačkih listića (mobitelom ili drugim uređajem) na biračkim mjestima na dan izbora", objasnili su nam iz DIP-a.

No, naglasili su da je Državno izborno povjerenstvo i u dosadašnjoj izbornoj praksi, upozoravalo birače da korištenje mobilnih uređaja i fotografiranje glasačkih listića, nije primjereno te da je u suprotnosti s općim pravilima ponašanja na biračkom mjestu i pravilima izbornog postupka.

"Napominjemo da načelo tajnosti glasovanja jamči biračima da nitko ne može zahtijevati izjašnjenje birača o njegovom glasačkom opredjeljenju, ali birač je ipak slobodan

ako to želi objaviti svoje glasačko opredjeljenje. U svakom slučaju, pri korištenju mobilnih i drugih uređaja treba voditi računa da se osigura tajnost i nesmetano obavljanje glasovanja na biračkom mjestu", kažu iz DIP-a.

Pa sada svakome je da procijeni. Nema izričite zabrane, ali nije primjereno te je u suprotnosti s općim pravilima ponašanja.

