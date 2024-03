Nezavisni sindikat Hrvatske održava konferenciju za novinare s temom "Uskrsna košarica za 2024. godinu za tročlanu obitelj".

"Trebamo se držati tradicije i to je nešto što želimo napomenuti i u ovom trenutku. Uskrs je taj koji ostaje, dolazi i slijedom toga i nekoliko podataka. Pomalo u nekoliko zadnjih godina dosadilo je govoriti da ove godine - nikad skuplja košarica. Tako smo rekli i za prošli Božić i Uskrs i tako redom. Ove godine nikad skuplja uskrsna košarica. Koliko god nas uvjeravaju da je inflacija usporila, činjenica je da i dalje te cijene rastu. Rastu na već povećane cijene od prošle godine, a one su bile povećane u odnosu na godinu ranije. Inflacija usporava, ali ne pada. Cijene su izuzetno visoke, posebno kada je riječ o hrani. U Europi je došlo do smirivanja i pada cijena hrane, a u Hrvatskoj te cijene i dalje neprestano rastu", rekao je Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata pa nastavio:

"Cijene hrane u Hrvatskoj su u zadnjih nekoliko godina rasle između 30 i 40 posto. Ne djeluje na sve nas isto inflacija. Svako kućanstvo u Hrvatskoj ma svoju inflaciju. Bogatija puno više troše, siromašnija puno manje. Što smo siromašniji, to nam je potrošnja koncentriranija. Pretežito se troši na hranu, stanovanje i energiju."

"Blagdane uvijek želimo obilježiti u duhu tradicije. U Nezavisnim sindikatima pratimo blagdansku košaricu. Isključivo blagdanska trpeza, ono što se potroši za obilježavanje blagdane. Pratimo tri vrste košarica. Jedino ona najskuplja je potpuno u duhu blagdana. Skupili smo recepturu od baka, djedova, roditelja širom Hrvatske. Što se blaguje u jednom, drugom i trećem dijelu Hrvatske pa smo napravili prosjeke uspoređujući iste kategorije mesa, kolača i slično."

Najbogatija košarica skuplja za 21 posto, najsiromašnija za 16

"Ove godine ona najbogatija iznosi 395 eura 55 centi. Lani je iznosila 327 eura i 80 centi. Ona je skuplja za 21 posto u odnosu na prošlogodišnja. Srednja 237 eura i 47 centi - lani 203 eura i 71 cent. Skuplja je za 17 posto od prošlogodišnje. Ona najskromnija, najsiromašnija i prepuna ustupaka iznosi 116 eura i 60 centi. Lani je bila 100 eura i 25 centi. Ta najsiromašnija je poskupjela za 16, 31 posto. Nemojmo zaboraviti da dobar dio građana si neće moći čak ni nju priuštiti", zaključio je Sever.

'Jedan slanac košta i koliko kruh prije uvođenja eura'

"Građani su me molili da posebno napomenem divljanje cijena kad je riječ o pekarskim proizvodima: kruhu, pecivima i slično. Već dulje razdoblje stagniraju cijene brašna, plina i struje. Stagnira praktički sve ono što su ulazni troškovi, a cijene pekarskih proizvoda su otišle u nebo. Danas jedan slanac košta koliko i cijeli kruh prije nego je uveden euro. Očito je da ovdje ta pohlepa ne daje nikakvog kraja. Svi kukaju, svi dobro imaju i prolaze, jedino su građani neprekidno opterećeni tim sustavom. Sve to moramo platiti i na kraju krajeva oni jadni proizvođači kojima se radi snažan pritisak da se od njih otkupi što jeftinije"

