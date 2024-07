Cijene pića na Ultri u Splitu svake su godine tema rasprava među apsolutna svima, i onima koji idu na party i onima koje to uopće ne zanima.

Boca vode od pola litre prošle je godine iznosila pet eura, cijene koktela kretale su se od 35 do 38 eura, ali još paprenije su bile one u VIP sektoru. A ovakve su cijene bile prošle godine za one koji su VIP kartu za sva tri dana platili 389 eura:

Foto: RTL

Prirodni sokovi 0,2 koštali su pet eura, piva Heineken 0,33 dva eura više nego sok, a shot žestice od 8,50 do 11 eura.

Cijena koja bi vas mogla izuti iz cipela je kada želite naručiti cijelu bocu, ali ne od litre, već od 0,7 sa sokovima. Jack Daniel's, Gin Bombay, Bacardi s još pet sokova morate platiti 250 eura, ali ima tu pića i koktela kojima je cijena išla i do 1.500 eura, no posjetitelji Ultre lani potvrdili su nam da je bilo boca pića s cijenom i većom od 2000 eura.

Hrana isto nije jeftina. Pileći nuggetsi na nekim štandovima su deset eura, hamburger sa sirom 13, a hot dog osam eura. Pomfrit je najisplativije bilo za uzeti, a njegova je cijena iznosila sedam eura.

Cijene Vege burgera i woka kreću se oko 13 eura, a cijena pizze od 9 do 10 eura. Kakve će cijene biti ove godine još se ne zna.

A koliko bi vas mogao ispasti smještaj ako ga do sada još niste uspjeli rezervirati? Istražili smo kakva je ponuda s apartmana, hotelima i vilama.

Foto: Čitatelj Danas.hr-a Cijene na Red Bull štandu 2022. godine

