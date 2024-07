Split će po jubilarni deseti put postati partijanerska destinacija, jer Ultra Europe kreće u petak i traje do nedjelje, barem onaj službeni program. No mnogi i dalje nisu pronašli smještaj pa smo odlučili istražiti koliko biste trebali izdvojiti ako ste odlučili otići na Ultru u zadnji čas.

Među partijanerima je dosta studenata, osobito kada gledamo Hrvate, dok je među strancima nešto drukčija priča. No, kada se uzme da je trodnevna karta 209 eura, a uz to trebaš nešto piti i jesti te doći do samog Splita, mnogi za smještaj ne mogu ni previše izdvojiti jer ipak su na nekom određenom budžetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tako ako u zadnji čas nekako dođete do karata i tražite smještaj, mogli biste se iznenaditi da su cijene prilično korektne, ovisno i o tome idete li samo s jednim prijateljem ili curom/dečkom ili pak s grupom prijatelja, ali valja naglasiti da se smještaji rezerviraju vrlo brzo.

Cijene dosta povoljne za tri noći

Naime, na 1,5 kilometar od Dioklecijanove palače i oko tri kilometra od Parka Mladeži gdje se i održava Ultra, pronašli smo apartman koji će vas za tri noći ispasti 387 eura. Apartman nije ni devastiran ni ništa slično, već prilično lijepo uređen, a kupaonica je samo vaša, odnosno ne dijelite je ni s kim drugim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot Booking

Dosta slična cijena je za apartman udaljen 2,4 kilometra od mjesta gdje će DJ-evi u tri dana zabavljati na desetke tisuća partijanera. Vlastita kuhinja i kupaonica, klima, perilica, veliki televizor, apartman stvarno ima sve, a za sedam minuta vožnje autom već ste na stadionu. Cijena prilično povoljna: 348 eura.

Foto: Screenshot Booking

Idete li s grupom prijatelja, cijena će biti nešto drugačija. Najjeftiniji apartman za šest osoba od 12. do 15. srpnja je 551 eura, ali ima tu i Penthousea za 5.600 eura te vila od deset do preko dvadeset tisuća eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot Booking

Foto: Screenshot Booking

Na deset minuta automobilom od Parka Mladeži može se pronaći i apartman za 6 osoba u kojem je jedan veliki bračni krevet, dva kreveta za jednu osobu, dva kauča na rasklapanje.

Za one koji će ludovati cijelu noć, sasvim pristojan smještaj za sto eura po osobi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot Booking

Bacili smo pogled i na elitni hotel Radisson Blue. U njemu vas noćenje s doručkom za vikend u kojem je Ultra košta 559,33 eura, a vikend kasnije cijena je za 150 eura manja (413,98 eura).

Foto: Screenshot Radisson Blue

Očekuje se povećanje noćenja i dolazaka

Turističku zajednicu Grada Splita upitali smo o tome koliko se noćenja očekuje za vrijeme Ultre u samom gradu. Konkretne brojke znati će se tek nakon završetka Ultre, ali kažu da "očekuju slične ili malo veće brojke turističkog prometa."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru (sustav eCrew), u razdoblju od 7. do 9. srpnja 2023. godine, kada je održano prošlogodišnje izdanje Ultra Europe Festivala, ostvareno je 18.527 dolazaka i 66.842 noćenja, što u odnosu na razdoblje održavanja Ultra Europe u 2022. godini (8.– 10. srpnja 2022.) predstavlja porast od 11 % u dolascima i 3,3 % u noćenjima", odgovorili su.

Napominju i da mnogi turisti dolaze dva dana prije samog početka festivala, i zadržavaju se i dva dana nakon završetka Ultre tako da su brojke još i veće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz TZ Grada Splita napominju da veliki broj posjetitelja tijekom Ultre boravi u okolnim destinacijama, kao što su Solin, Kaštela, Trogir, Seget, Marina, Klis, Podstrana, Omiš i Dugi rat.

POGLEDAJTE VIDEO: Još malo je ostalo do Ultre. Očekuje se 150.000 partijanera, a nedostaje radnika