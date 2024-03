Zagrebački kvartovi puni automobila i to ne samo na označenim parkirnim mjestima, već svoje automobile ljudi ostavljaju gdje tko stigne. Nogostupi puni. Pa i tamo gdje se naplaćuje parkiralište jedva možeš pronaći mjesto. Ništa ne vrijedi, niti stanarska karta, kada navečer izgubiš živce tražeći mjesto. A ujutro drame po kvartovima. Baš se našao netko i parkirao se tako da ostali ne mogu van s parkirališta. Objave pljušte po društvenim mrežama, a posebno u kvartovskim grupama.

A dobrosusjedski odnosi začas prijeđu u svađu. Pa osim dizanja i savijanja brisača, nekima su i razbijali retrovizore, bušili gume...Redovno se zove i Zagrebparking da šalju pauka.

"Nema gdje se ne parkiraju. Dva automobila na pola nogostupe ispred kvartovskog kafića. Znači nema šanse da dva automobila prođu ulicom. Moraš čekati koliko je dug nogostup da ti automobil iz suprotnog prođe, da ti možeš ići", kazala nam je Irena iz Utrina. "Parkiraju se na nogostup pored livada gdje hodaju pješaci. Po sredini parkirališta, pa auti ne mogu izaći. Ne ostave niti broj telefona. Ne možeš ujutro izaći s parkinga. Kada imam problem objavljujem na kvartovskoj grupi", rekao nam je Boris iz Sopota.

Svi stari zagrebački kvartovi su devastirani neplanskom gradnjom

Prometni stručnjaci složni su u jednom, problem prometa, a posebno parkinga u Zagrebu postaje sve veći.

"Problem parkiranja nije uopće problem prometa. Mi nažalost u Hrvatskoj imamo situaciju gdje je prometna struka zapostavljena u odnosu za prostorno planiranje, u odnosu na arhitekturu i gradnju i ljudi koji pojma nemaju što je promet, nažalost donose odluke koje se tiču prometa. Prvenstveno tu mislim na prostorne planove i na izdavanje građevinskih dozvola. Po mome mišljenju dozvole koje potpuno krivo rješavaju promet što se tiče nebuloznih stavki o broju parkirnih mjesta koje morate imati. Druga stvar, na mjestu jedne kuće gdje je bila baka koja je živjela sama, sruši se kuća i sagradi se 12 stanova. Imate na mjestu vulkanizera na Selskoj zgradu s 25,27 stanova, pa Baruna Filipovića te zgradurine, sve to zahtjeva neki prostor za parking. Javni gradski prijevoz nam je potpuno zapostavljen. Po meni hitno treba zabrana bilo kakve gradnje u zonama u kojima nisu doneseni prostorni planovi koji će definirati kako će te zone izgledati. Ovo je neodrživo. Trešnjevka je komplentno devastirana, svi stari zagrebački kvartovi su devastirani neplanskom gradnjom", kazao za Danas.hr Marko Ševrović s Prometnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

"Da smo mi najpametniji na svijetu, mi prometaši, to ne možemo riješiti", dodao je. "Mi kao prometna struka uopće nismo prepoznati u Zakonu o gradnji, nas se ništa ne pita, a kada nastane kaos, ona prometna struka vi ste krivi, kupili ste diplome...", kaže nam Ševrović.

"Dat ću vam jedan primjer, banalni. Evo vam vrtići i liječnici. U Zagrebu niste mogli ići u vrtić ako niste živjeli u kvartu. Niste mogli ići kod liječnika ako niste u kvartu. Sada imate situaciju da ljudi djecu vode iz Dubrave na Trešnjevku u vrtić, liječniku s Črnomerca na Jarun...i to vam sve povećava broj auta i broj automobila", kazao je. "Povećan broj putovanja, što nekada nismo imali je problem. Nije se u Zagrebu povećao broj automobila, koliko se povećao broj putovanja", naglasio je.

Smatra da podzemne garaže nemaju smisla. "One će i dalje generirati problem. Garaže mogu problem ublažiti, ali ne riješiti", dodao je. "Mi smo zapravo u začaranom krugu korištenja automobila. Spoj na željeznicu, malo da se srede vozni redovi, to ništa nije napravljeno i onda se čudimo", kazao je. Mišljenja je da imamo rješenja gdje možemo poboljšati promet za 10 posto, i onda, za godinu dana ćemo imati 10 posto više automobila.

"Po kvartovima je 90 posto vozila parkirano nepropisno", kaže Ševrović. "Mi moramo pod hitno ukinuti ove karte po zonama, jer vi s tim, ovisno koja je zona, možete parkirati po cijelom gradu", kazao je. Objasnio je da bi se to odnosilo samo na parkiranje u kvartu. "Ti kvartovi mogu biti definirani različito. Nije logično da se netko s Črnomerca može parkirati u Maksimiru. To nigdje u svijetu nije tako. Pogledajte centar grada. Ma nema šanse da netko živi u centru New Yorka i da uopće posjeduje automobil", dodao je.

Treba i smanjiti broj automobila, da nemamo po obitelji dva automobila. "Ali danas imate obitelji koje imaju i po tri autombila na jedan stan", kaže naš sugovornik.

U centru grada jedan automobil stoji mjesecima na istom parkirnom mjestu

Prometni stručnjak Goran Husinec objašnjava da problem parkinga postoji i sve je veći, kako u centru tako i u drugim zagrebačkim kvartovima. Posebni problem je u Novom Zagrebu. "Dolaze ljudi iz Velike Gorice i okolnih područja, parkiraju se u tom dijelu jer rade u centru grada. Rješenje je u gradnji podzemnih garaža i smanjenju cijena za garaža", kaže prometni stručnjak. Naglašava da je u nekim garažama cijena od vremena Milana Bandića otišla tri puta gore. Treba smanjiti cijene, mišljenja je.

"Problem je što sve više ljudi doseljava u grad. Grade se nove zgrade, a vi možete kupiti samo jedno parkirano mjesto. Potrebno je i tri, jer dolaze obitelji koje imaju primjerice dvoje punoljetne djece. I sada majka i otac imaju po jedan automobil i imaju još jedan za djecu", dodaje. Danas je normalno da jedna obitelj ima dva do tri automobila.

Navečer je problem također naći mjesto na parkiralištu. "Svakakvih automobila ima, nekad si znao koliko automobila ima, znao si svakoga u svom kvartu, a sada i strane registracije. A kažnjavanja i kontrole pauka je sve manje", dodaje. "Ono što sam ja primijetio je da u centru grada jedan automobil stoji mjesecima na istom parkirnom mjestu. Očito je to netko od starijih ljudi koji ima automobil ali ga malo koristi, a imaju povlaštene karte", dodaje. "Dajemo subvencije za luksuzne automobile, a za mala električna vozila ne. I tu vidimo problem", dodao je. Bolje je kaže Husinec da počnu uređivati biciklističke staze kako bi ljudi sve više koristili i električne bicikle i tu treba davati subvencije.

