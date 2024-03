Na Veliku subotu će neke trgovine raditi skraćeno, a na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak većina je zatvorena. Ako se ipak dogodi da koju sitnicu morate kupiti u zadnji čas, ovdje donosimo kako će za blagdane raditi pojedine trgovine i trgovački centri.

Trgovine

SPAR - U nedjelju i ponedjeljak su poslovnice zatvorene. Detalje možete pogledati OVDJE.

LIDL - U subotu rade po uobičajenom radnom vremenu, a u nedjelju i ponedjeljak poslovnice su zatvorene. Više provjerite OVDJE.

KONZUM - Povodom blagdana na Uskrs 31. 3. i na Uskrsni ponedjeljak 1. 4. prodavaonice i webshop neće raditi. U subotu Konzumove prodavaonice rade prema regularnom radnom vremenu. Detaljne informacije možete pronaći OVDJE.

KAUFLAND - U nedjelju i ponedjeljak ne rade. Više pogledajte OVDJE.

PLODINE - U nedjelju i ponedjeljak su zatvorene, a u subotu neke poslovnice rade skraćeno. Više na linku OVDJE.

TOMMY - Za Uskrs i Uskrsni ponedjeljak su poslovnice zatvorene. Detalje pronađite na linku OVDJE.

STUDENAC - Na Uskrs ne rade, a za Uskrsni ponedjeljak nema obavijesti. Više provjerite OVDJE.

Pekare

DUBRAVICA - U nedjelju i ponedjeljak ne rade. Na Veliku subotu poslovnice rade prema radnom vremenu subote, ali neke rade skraćeno. Dubravica Autobusni kolodvor radi do 17 sati, Gajeva do 13 sati, Point Centar do 13 sati. Poslovnica Autobusni kolodvor u utorak otvara u 6 sati. Više provjerite OVDJE.

MLINAR - Velika većina poslovnica je zatvorena u nedjelju i ponedjeljak. Radno vrijeme za blagdane provjerite OVDJE.

PAN-PEK - Na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak sve Pan-pek poslovnice su zatvorene. Više pogledajte OVDJE.

Trgovački centri

ZAGREB

CITY CENTER ONE EAST - U nedjeljak i ponedjeljak su zatvoreni. Cineplexx u ponedjeljak radi od 15 do 22.30 sati. RBA Raiffeisen banka će 30.3. biti zatvorena, a poslovnica FINA-e će raditi skraćeno do 13 sati. Ostale dane centar radi prema redovnom radnom vremenu.

CITY CENTER ONE WEST - U nedjelju i ponedjeljak su zatvoreni, a ostale dane rade prema redovnom radnom vremenu, osim poslovnice FINA-e koja 30.3. radi do 13 sati.

AVENUE MALL - U subotu rade kao i obično, a za Uskrs i Uskrsni ponedjeljak prema prilagođenom radnom vremenu. Više detalja pronađite OVDJE.

Z CENTAR - Trgovine u sklopu centra su na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak zatvorene. Radit će kino i pojedini barovi i restorani. Detalje provjerite OVDJE.

SPLIT

JOKER - Trgovine će u nedjelju i ponedjeljak biti zatvorene, ali radit će tek neki restorani.

MALL OF SPLIT - Ne rade na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak.

CITY CENTAR ONE - U nedjelju i ponedjeljak su zatvoreni, a ostale dane rade prema redovnom radnom vremenu, osim poslovnice FINA-e koja 30.3. radi do 13 sati.

RIJEKA

TOWER CENTAR RIJEKA - U nedjelju i ponedjeljak su zatvoreni.

OSIJEK

PORTANOVA OSIJEK - Trgovine 31.3. i 1.4. ne rade, a 2. kat radi prema prilagođenom radnom vremenu koje možete pronaći OVDJE.

PULA

MAX CITY PULA - U subotu rade prema redovnom radnom vremenu. U nedjelju je centar zatvoren, ali bit će otvoren Cinestar. U ponedjeljak rade kino i neki barovi i restorani. Više informacija OVDJE.

PULA CITY MALL - Radno vrijeme pogledajte OVDJE.

