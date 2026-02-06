Još uvijek ima više dobrih ljudi nego loših vijesti, a mi smo tu da ih nagradimo i ispričamo njihove priče!

Jer paralelno s tim naslovima, negdje u isto vrijeme, netko nosi vrećice starici iz susjedstva. Netko ostaje sat vremena duže s djetetom koje ne razumije matematiku. Netko se smiješi u autobusu, iako ima vlastite brige. Netko plaća kavu potpunom strancu. I o tim ljudima gotovo nikad ne čitamo.

Prijavite najbolje od najboljih

Zato pokrećemo projekt “Dobro se dobrim vraća”, društveno odgovornu inicijativu powered by Admiral, koja želi okrenuti fokus. Ne od problema, jer oni su stvarni, nego prema ljudima koji ih svaki dan, tiho i bez publike, pokušavaju učiniti manjima.

Ako ste ikad gledali film 'Pay It Forward' ('Šalji dalje'), znate onu ideju da jedan dobar čin može pokrenuti lanac dobrote koji mijenja puno više od jednog dana. Upravo na toj emociji nastao je ovaj projekt. Na vjeri da dobrota nije naivna. Da nije slaba. Da je često jedina stvar koja nas drži normalnima.

Kroz “Dobro se dobrim vraća” čitatelji Net.hr-a moći će prijaviti ljude iz svoje okoline koji su im vratili vjeru u ljude. Ne tražimo superheroje. Tražimo stvarne ljude.

Možda je to vaša susjeda koja već godinama brine o napuštenim životinjama. Nastavnica koja kupuje bilježnice djeci čiji roditelji ne mogu. Vozač autobusa koji zna imena putnika. Prijateljica koja je došla kad nitko drugi nije.

Svaki mjesec ćemo u kreativnom natječaju odabrati jednu osobu i zasluženo nagraditi

Na naslovnici Net.hr-a vidjet ćete istaknut poziv za kreativni natječaj: “Dobro se dobrim vraća, prijavi osobu koja ti je vratila vjeru u ljude.” Klik vodi na poseban microsite gdje ćete moći ispuniti kratku prijavu: tko je ta osoba, što je napravila i zašto mislite da zaslužuje da se njezina priča čuje.

Svaki mjesec redakcija će, u suradnji s partnerom projekta Admiral, odabrati jednu priču koja će biti ispričana javno, kroz intervju i članak na micrositeu i naslovnici Net.hr-a. Osoba koja stoji iza tog dobrog djela bit će i nagrađena, jer ponekad je važno reći:



"Vidimo te. Cijenimo te. Hvala ti."



Ne zato što je dobrota natjecanje. Nego zato što živimo u svijetu u kojem se prečesto nagrađuje buka, a premalo tišina koja spašava dane.

Ovo nije projekt koji će popraviti svijet. Ali možda će nekome popraviti tjedan. Možda će nekoga potaknuti da nazove osobu na koju misli već mjesecima. Možda će nekome dati ideju da i sam učini nešto malo, obično, ljudsko.

A možda ćemo se svi zajedno, barem na trenutak, sjetiti da nismo okruženi samo lošim vijestima. Nego i dobrim ljudima.

I da se, unatoč svemu, dobro, stvarno, dobrim vraća.

Projekt nastao u suradnji i pod pokroviteljstvom Admirala.