freemail
PITAMO VAS /

Stigao je i taj petak: Jeste li iskoristili Black Friday popuste?

Stigao je i taj petak: Jeste li iskoristili Black Friday popuste?
Foto: Luka Stanzl/pixsell

Odgovore pišite na Facebook stranici našeg portala, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati

28.11.2025.
12:56
danas.hr
Luka Stanzl/pixsell
Došao je i taj petak. Hrvate trese 'Black Friday' ludnica. Prognoze Hrvatske gospodarske komore pokazuju da će za "crni petak" Hrvati potrošiti nešto više od 107 milijuna eura, što je između pet i pol i šest posto više nego lani.

Podaci pokazuju da žene kupuju više, a muškarci troše veće iznose. Na internetu kupuje 75 posto potrošača, što je četiri posto više nego lani.

Gotovo 30 posto ljudi kupuje kako bi se nagradilo, oko 24 posto kupuje unaprijed, najviše - božićne darove. Žene kupuju više, ali su muškarci spremni izdvojiti veće iznose.

Jeste li iskoristili Black Friday popuste?

U našoj rubrici pitamo vas "Jeste li iskoristili Black Friday popuste"? Odgovore pišite na Facebook stranici našeg portala, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati. 

 

