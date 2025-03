Opozvana veleposlanica od Vučića traži samo jedno: 'Ostavite me do Thompsonovog koncerta'

Jelena Milić, bivša veleposlanica Srbije u Hrvatskoj, koja je prošlog tjedna opozvana s te dužnosti na kojoj je bila od ožujka 2022., oglasila se putem društvene mreže Facebook uz hit Bijelog Dugmeta "Došao sam da ti kažem da odlazim".

"Bila i ostala ponosna članica Otpora, inzistirala da mi to ostane na službenom životopisu u MVP-u. Mi NIKAD nismo blokirali, opstruirali, ignorirali… Mi smo tražili sugovornike u tadašnjoj vlasti. Sve, pa i Perišić u DOS-u, samo da krv ne padne. Ovo sad u Srbiji NIJE nenasilna promjena režima. Ovo su pipci opasnih, odumirućih pro-Hamas diktatora s američkih kampusa i antifa terorista, samoproglašena elita koja se ne usuđuje reći da je protiv koncepta "jedan čovjek – jedan glas", napisala je između ostalog bivša veleposlanica Milić u svojoj objavi.

'Predsjedniče, ostavite me u RH...'

"Ponosno služim kao ambasador RS u RH. Imenovao me Aleksandar Vučić. Nisam bila kidnapirana kad sam pristala. Smorila ga da mi da angažman iako sam imala dobar posao. Ni kad sam otišla na toranj u Vukovar, nisam bila kidnapirana, niti smijenjena. Vrijeme prolazi. Ne znam koju adresu da stavim u formular – gdje da mi odu stvari po isteku mandata. Ali znam što ću nasljedniku preporučiti – od Kokanovićevog jazz carstva do Mlinarice! Podstanar bila - podstanar ostala. Nije sve u parama, nešto je i u principima i analitici…", poručila je Milić.

"Žao mi je što je civilno društvo na Balkanu zaklalo vola za kilo mesa. Odo da učim o Pjongjangu. Nego šta obućiiiiiii veceraaaaas? Bijelo dugme u Areni. (Predsjedniče, ostavite me u RH do Thompson koncerta, moram to uživo vidjeti)", zaključila je Jelena Milić svoju objavu.

Podsjetimo, predsjednik Srbije opozvao ju je nekoliko dana nakon što je demonstrativno napustila i konferenciju o zaštiti prava hrvatske nacionalne manjine u Srbiji i srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj gdje je, između ostalog, komentirala pjesmu Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš što je bilo".

"Između ostalog, ta pjesma je o tome koliko se Hrvatska nije suočila sa svojim zločinima. Mislim da je situacija zaista vrlo opasna i da je vrijeme da se pojedinci iz Hrvatske koji rade probleme po Srbiji imenuju i da to ni na koji način nije govor mržnje koji širi državni vrh Republike Srbije", rekla je Milić iz prvog reda publike prije nego što je demonstrativno ustala i otišla.

Jelena Milić privukla je medijsku pažnju kada je demonstrativno napustila tradicionalni domjenak Srpskog narodnog vijeća za pravoslavni Badnjak zbog, kako je kazala za RTL, izostanka reakcije predstavnika SNV-a na navode iz pisma dobitnika prve nagrade.

