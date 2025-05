Izborni analitičar Dragan Bagić otkrio koja je glavna razlika između Šute i Puljka

Uoči drugog kruga lokalnih izbora, u studiju RTL-a sučelili su se kandidati za gradonačelnika Splita - Ivica Puljak i Tomislav Šuta. Debatu je vodila urednica i voditeljica Damira Gregoret.

Cijelo sučeljavanje pogledajte OVDJE.

U posljednjim pokušajima da pridobiju birače, kandidati su odgovarali na pitanja o Hajduku, sanaciji Poljuda, a zatim je tema bila sastavljanje većine. Kakav su dojam ostavili, za Danas.hr komentirao je izborni analitičar RTL-a Dragan Bagić.

Bagić kaže da nema nekih sadržajnih i programskih razlika između Šute i Puljka.

"One uopće nisu vidljive. Znači više-manje i jedan i drugi zapravo govore o istim stvarima, o istim problemima. Čak su im i rješenja slična", kaže Bagić, dodajući da je sada na biračima da izvuku neku poantu.

"Jedina razlika je što Šuta kritizira Puljka oko onog što je realizirano, a što nije. Dakle, klasična kritika aktualnoga gradonačelnika. Kao alternativu nudi neku nepristranost, profesionalnost, oslanjanje na stručnjake i posebno utjecaj na državnu vlast", rekao je Bagić i pojasnio da je Šuta u više navrata i na više načina poslao poruku da će on kao HDZ-ov zastupnik, odnosno zastupnik vladajuće opcije, koristiti te mehanizme da bi ishodio promjene propisa i zakona, možda i financiranje nekih projekata.

Koliko je pomogao Milanović

"To je zapravo njegova glavna ponuda, što je u skladu s nekom općom strategijom HDZ-a na ovim lokalnim izborima", kaže. Nazvao je to nekom vrstom ucjene birača ili trgovinom.

"Ako vi nama predate vlast, onda ćemo mi s državne razine pomoći tom gradonačelniku da realizira neke projekte", kaže Bagić i dodaje da je Puljak s druge strane, osim što je isticao postignuća i uspjehe svoje vlasti, biračima slao poruku o nepovjerenju u HDZ i Keruma i njihovu vladavinu. Naglašavao je da se birači ne mogu pouzdati u obećanja HDZ-a, pri čemu nije kritizirao sama obećanja jer su ona slična onome što i on govori. Ali, išao je na neku poruku nepovjerenja.

Što se tiče Šutinog komentara da se priča po gradu da su neki kandidati Centra voljni okrenuti se protiv Puljka i glasati za Šutu, Bagić kaže:

"On je rekao da je to neka priča koju je čuo, a ja mislim da je to sada borba za većinu. Znači jedna od varijabli. Jedan od argumenata za koga građani trebaju glasati u drugom krugu jest i to tko će imati većinu u Gradskom vijeću i to je igra obojice. Pokušavaju sugerirati da će oni imati većinu i da će oni moći osigurati većinu da bi onda biračima poručili da podrže njih", kaže Bagić i dodaje da smatra da će teže Šuta do većine jer se mora osloniti ili na Most ili na SDP ili prebjege iz Centra. Međutim, sumnja i da je riječ o pouzdanoj informaciji.

Na pitanje koja je poruka poslana biračima jučerašnjom šetnjom Puljka i Milanovića Žnjanom, Bagić kaže: "To je sigurno dogovoreno i sigurno je nešto što je planirano tako da to treba tumačiti u kontekstu izbora", kaže Bagić. Na pitanje, koliko će mu to pomoći, Bagić kaže: "A možda nešto hoće".

