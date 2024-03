Deset političkih stranka ljevice i centra postigli su dogovor o zajedničkom izlasku na predstojeće parlamentarne izbore u Hrvatskoj 2024. Šef SDP-a Peđa Grbin dogovara u kojim će izbornim jedinicama nastupiti zajedno, a u kojima odvojeno. Nastavljaju se i pregovori s Možemo! o točkastoj koaliciji u četvrtoj, petoj, sedmoj i devetoj izbornoj jedinici.

No, velika koalicija sa sobom nosi i probleme. Naime, već se pojavilo nezadovoljstva nekih lokalnih organizacija SDP-a, poput splitske i varaždinske. Tako su u Splitu nezadovoljni zbog lokalnih animoziteta prema Centru, pa najavljuju referendum o tome i izlaske iz stranke, a varaždinskim SDP-ovcima sporno je što su u istom savezom s Reformistima. Grbin je pak kazao da svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali odluke donose tijela stranke. Podsjetio je sve da je glavni cilj smijeniti HDZ s vlasti.

Plenković miran ide u kampanju

S druge strane predsjednik HDZ-a Andrej Plenković radi punom parom. On je odredio nositelje svojih lista. Uz potporu svojih koalicijskih partnera, za njega, čini se, ako se nešto značajno ne dogodi, u ovom trenutku problema nema. Datum izbora 2024. u Hrvatskoj, kako tvrde u stranci, HDZ-u nije bitan.

Politička analitičarka i komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić kaže da je pred Grbinom sada tek najveći problem, a to su izborne liste. "Peđa Grbin prije svega mora dogovoriti koaliciju jer koalicija nije zapravo dogovorena. Pravi problemi nastaju kada se slažu liste. Hoće li članovi SDP-a biti spremni i ustupiti prolazna mjesta, u kojim izbornim jedinicama i pod kojim uvjetima. Peđa Grbin je izašao pred hrvatsku javnost s deset čelnika i rekao, mi smo se dogovorili. Sada će tek nastati prava pitanja. Kada i ako se dogovori, onda se tek može krenuti u kampanju", kaže Ankica Mamić.

"Kampanja će biti vrlo zahtjevna za takvu široku koaliciju jer je teško definirati poruke koje podržavaju koalicijski partneri. Vidjeli smo već da je Fokus rekao da oni nikako ne mogu podržati politiku za koju bi se recimo mogla zalagati Radnička fronta. Puno je problema koje bi ta kampanja trebala pokriti. Osim poruke 'smjena HDZ-a' još ništa nije vidljivo, koje će poruke biti, te velike koalicije koje bi mogle motivirati birače", dodala je.

Junak zamijenjen junakom

A Plenković, on zasad nema nikakvih problema. "To što Plenković na listi nema žena, za mene je to problematično. Naprosto kao činjenica. Mislim da su i žene u tom HDZ-u nešto radile pa bi bilo lijepo da su na listi", mišljenja je Mamić.

"Zanimljivo je kada gledate HDZ-ove nositelje lista, tu je deseta izborna jedinica. Prošli put je junak te jedinice bio ministar zdravstva Vili Beroš. A sada imamo ministra graditeljstva Branka Bačića, koji je nositelj, a koji je zapravo pokrenuo obnovu. Ali obnova se događa u Zagrebu, Petrinji i Sisku. Ne događa se u desetoj izbornoj jedinici. I to će biti jako zanimljivo koliko će tu biti preferencijalnih glasova. Mislim da će se tu Plenković dogovoriti s Marijanom Petir, s Hrebakom je dogovorio, to je on i sam rekao javno. Oni su utvrdili, da tako kažem, postavke koalicije. Tako da Plenković nema nikakvih problema, koalicijski partneri su slabi i sami nemaju snage izaći, i s HDZ-om im je puno izvjesnije da će participirati u vlasti", kazala je Mamić.

To što se smanjio broj neodlučnih birača, kaže Mamić to nije značajno. "Mi ćemo sada vidjeti kada kampanja i službeno počne, nakon što se odredi datum izbora, kako će stranke ići u kampanju i kakva će biti motivacijska kampanja. Na onim svim negativnostima vi možete rušiti svoje političke protivnike, ali ne možete neodlučne motivirati. To čekamo", dodala je.

Hrvatska ima 70 posto nezadovoljnih građana, to je nešto drugo, naglašava Mamić. "To su ljudi da tako kažem 'antihdzovski', ali to ne znači da će oni izaći na izbore pa glasati za opoziciju", dodala je.

Podsjetimo, jučer je održano Predsjedništva SDP-a. Liste nisu dogovorene. Iščekuje se program SDP-a i partnera s kojim će pred birače, ali i poruke koje bi mogle potaknuti i one nezadovoljne. Koliko će im to uspjeti, tek ćemo vidjeti. Kampanja se već zahuktava, iako službeno nije počela. Da će biti oštra, vidi se odavno, a što se bude bližio trenutak dana odluke, vjerujemo bit će i sve grublja...

