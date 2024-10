Iz ormara se vade najdeblji džemperi: HEP isključio gotovo 1000 Slavonaca iz plinske mreže

Iako smo gotovo pri kraju listopada, brojnim Osječanima HEP još uvijek nije krenuo isporučivati plin za centralno grijanje. Naime, sukladno važećim propisima, korisnicima kod kojih je isteklo ovjerno razdoblje plinomjera, HEP smije isporučivati plin samo uz ispunjen uvjet ishođenja potvrde servisera o ispravnosti plinskog trošila i pozitivnog dimnjačarskog stručnog nalaza.

Na području pogonskog ureda Osijek tako su, prema službenoj informaciji HEP-a dobivenoj 17. listopada, bila isključena 134 potrošača koja nisu zadovoljila spomenuti uvjet. Među njima se našao Tomislav koji je stan u kojemu je HEP isključio dovod plina koristio za potrebe najma, a kako u njemu nije nitko boravio preko ljeta, tako obavijest o tome nije došla do Osječanina.

Iako sve račune primamo na jednu adresu, HEP ima praksu ostavljanja isključivo pisanih obavijesti u sandučiću. Srećom, osim problema s pronalaskom servisera za bojler, HEP nas je brzo i bez dodatnog troška vratio u mrežu“, opisao je za SiB.hr.

'Niti plina, niti tople vode'

Iste sreće nisu bili drugi stanari u zgradi koji ne koriste fasadni bojler, pa sada pronalaze načine osposobljavanja svojih instalacija. U takvoj se situaciji nalazi Dražen koji već tjednima u svojemu domu nema niti plina, a niti tople vode. Donedavno se grijao preko klime, ali i ona mu se u međuvremenu pokvarila.

“Dakako, slali su mi naputke da bih trebao provjeriti dimnjak i bojler, ali budući da se sandučić nalazi vani, ti su papiri vjerojatno negdje ispali i nisam ih dobio, pa nisam stigao ni na vrijeme reagirati. Moj je bojler star preko 20 godina i do sada nisam imao problema s njime, ali svakako sam morao kupiti i ugraditi novi, dok su dimnjak pregledali i ispitali, no još mi uvijek nisu dali potvrdu njegove ispravnosti jer vraća ugljični monoksid. Prije je to funkcioniralo jer nisu bili toliko opremljeni, no otkako su uveli novu aparaturu i uređaje, mnogo lakše prepoznaju određene nedostatke poput ovoga“, ispričao je Osječanin.

Nažalost, navedene stavke nisu samo problem kod Osječana, već i na cjelokupnom distribucijskom području HEP Plina koje još uključuje pogone u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Našicama, Valpovu, Požegi, Đakovu, Vukovaru, Slatini, Virovitici, Daruvaru, Pakracu i Krapini. Naime, prema službenoj informaciji HEP-a dobivenoj jučer, tamo je trenutno isključeno sveukupno 929 potrošača koji nisu ishodili potvrdu servisera o ispravnosti plinskog trošila i pozitivan dimnjačarski nalaz.

