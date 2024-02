U njihova četiri zida slavni frontmen grupe "Hladno pivo" je ministar organizacije i održavanja okoliša kojemu zbog izvrsnih rezultata u poslu, daje mandat do u nedogled. Priznaje mu i da njegove pjesme preporuča za trčanje i kaže da su brze, bučne i glasne, prave dizalice i odlične za nabildavanje u glavi kad želi trčati više, brže i jače.

Kad nije saborska zastupnica i kad se ne bavi medicinom, Ivana Kekin kaže da je prvo majka, supruga i žena koji voli čitati, vježbati i koja obožava kuhati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Puno trčim i to mi pomaže za glavu. Trčim po gradu, obavezno četiri ili pet puta na tjedan. Nekad je to pet kilometara, drugi put 20-ak. Najviše što sam istrčala su polumaratoni. Dok trčim slušam podcaste ili intervjue, pripremam se za nešto u glavi, a ponekad trčim i intervale i sprintove", otkriva nam Ivana Kekin.

'Najteže je krenuti'

Za sve koji bi htjeli početi trčati, ali previše važu što je prvo potrebno - kao iz topa kaže: "Tenisice, čisto da se ne ozljedite. Ja sam ozlijedila Ahilovu petu i to je patnja koja teško prolazi, stalno se obnavlja. Šparala sam i govorila si "kao nisu se još potrošile", a bile su već gotove. Zato - najbitnije su tenisice, na sniženju se mogu kupiti pristojne", kaže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odmah nadodaje da je bitna dobra volja i da je najteže samo krenuti. "Sve nakon toga je divno - taj serotonin koji uzrokuje trčanje. Ako otrčite ujutro, bit ćete puni cijeli dan jer serotonin "drži" do kraja dana. Nije to samo dobro za formu, trčanje je najbolje za glavu", kaže Ivana Kekin.

Suprug Mile također trči, ali priznaje - ne zajedno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On je prekompetitivan i kad se trčimo on se non-stop užasno žuri, iako sam ja realno brža (smijeh op.a). Onda ne mogu uopće raditi trening. On je generalno opušteniji i nema tako strukturirane treninge. On je tip - ako mu se ne da, on ne ide. Ja - ako sam si zacrtala - trčim makar padale sjekire i led", smije se.

I dok svatko trči na svoju stranu, dijele li barem ukus za glazbu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mile jako voli rock i blues, sluša često Boba Dylana, ali i puno sluša nove bendove - on stalno nešto otkriva. Ja volim jazz i klasiku, Mile mi kaže kaže da slušam staračku glazbu... Ali kad je zabava, slušam sve i nemam nikakvih predrasuda, s prijateljima sve mogu podnijeti", smije se.

Otkriva nam sluša li Milu, makar i krijomice...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neke pjesme odmah 'dekapitira'

"Slušam, slušam, i to ne kriomice! Prva sam koja čuje sve pjesme, prva kritičarka i neke odmah dekapitiram. Ali nekad me ne posluša - bilo bi bolje da me posluša", smije se otkrivajući glazbene odnose u obitelji. No priznaje da on često i uvaži kritiku ili savjet, da suprug nije tašt i da stvarno želi čuti mišljenje kad za njega ga pita. "Ali njegovi albumi su izvrsni za trčanje i to preporučujem! Ta glazba nosi, ima energiju, brza je, bučna, glasna, angažirana. Trčim ko raketa kad slušam njega!", odaje tajnu recepta elana dok trči.

Povučeni njegovom biciklističko-ljubavnom pjesmom "Guvernal" u kojoj opjevava ljubavnu crticu vožnje s "malom" , itali smo jesu li se i njih dvoje vozili u nekoj kombinaciji. "Jesmo, ja sam sjedila odozada na biciklu. Siguran je vozač", smije se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No Mile kao suprug u njihovoj obitelji drži, kaže nam, "ministarstvo gospodarstva i održavanja okoliša u kući".

"I stvarno je doba ministar, jako sam zadovoljna i njegov mandat se produžuje do unedogled", pohvaljuje Milu. Kao ekološki osviješteni, kad mogu izbjegavaju kemikalije i skoro nema toga što se ne može očistiti kod njih octom i vodom. "Dijete sam sa sela i znam kako se stvari mogu isprljati kad imate kuću na selu. Ali tu u Zagrebu po stanovima - ma kaj se tu može tak zaprljati da trebate ozbiljnu kemikaliju?", dodaje naša sugovornica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I dok za Milu kaže "da drži krpu u ruci i da je dobar u tome", njemu nema mjesta u kuhinji. Za sebe kaže da je tu glavna: "Ja bolje kuham i ne dam mu puno blizu jer je to, uz politiku i medicinu, meni omiljena stvar i tu sam sigurno najbolja."

Preporuke za dobro štivo Ivane Kekin

Od malih gušteva koji je opuštaju su i knjige. Obožava miris korica, odlazak u knjižnicu i traženje dobre knjige. Pitali smo za top preporuke dobro gštiva, a ona je ispalil u dahu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Knjiga koja me lani potpuno oduševila i koja mi je najbolja u posljednjih 10 godina je "Max, Mischa i ofenziva Tet" norveškog pisca Johana Harstada. Nemojte se prepasti jer ima 900 stranica, ali knjiga je baš izvrsna. Preporučila bih sve Jonathana Franzena, potom Elene Ferante i Napuljsku tetralogiju - fenomenalno djelo i kad sam je pročitala, godinu dana nisam mogla čitati beletristiku, uništila me je koliko je dobra", otkriva nam Ivana Kekin.

Knjige najviše posuđuje u knjižnici, ponekad je i poželi kupiti kad joj se nešto toliko dopadne, ali priznaje da ima previše knjiga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako ozeleniti dom

A kao zastupnica Možemo! koji su izgradili image na temama održivog i zelenog, pitamo i za instant savijete koje može svatko primijeniti odmah kod kuće i barem za nijansu pridonijeti smanjenju zagađenja.

"Prvo odite na plac jer su tamo su najčešće proizvodi koji su domaći i zato su manje putovali. Probajte ne nositi plastične vrećice nego krpene vreće. Ako odete bez njih, vratit ćete se doma s 15 plastičnih. Treba paziti i na struju te gašenje svjetla. Zvuči kao glup savjet, puno ljudi na to ne pazi i cijelo vrijeme svjetlo gori te to puno troši energiju", niže Ivana Kekin. Potom savjetuje što manje vožnje u automobilu i da se radije odabere javni gradski prijevoz, bicikl ili da se ide pješice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Paziti da se smanji upotreba svih mogućih kemikalija, a to ne bi trebao biti veliki problem. I truditi jesti što manje mesa, to se pokazalo da je ekološki najproblematičnije. Na primjer, da se dogovori da se ne jede meso svaki dan. To je i dobar doktorski savjet", dala je neke od "zelenih" savjeta Ivana Kekin za Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO Kekin u Direktu najavio izlazak novog albuma. Stihove otpjevala i njihova kćer: 'Podcrtala je poruku za Zubić vilu'