Saborska zastupnica Ivana Kekin u intervjuu za danas.hr dala je ocjenu svojoj stranci Možemo! u vođenju Zagreba te neskromno dodijelila vrlo visoku ocjenu.

"Mislim da smo u Zagrebu jako dobri, da se dio toga ne vidi i tek se počinje pokazivati, kao kad gradite kuću i kada najduže traje izgradnja temelja. A dok gradite temelje - ne vidi se ništa. Isto je i sa Zagrebom, u dvije i pol godine u kojima upravljamo Zagrebom, pokazali smo da upravljamo odgovorno, bez agresije, da svaki potez podređujemo javnom interesu i jako je važno da smo hrabri raditi reforme. To su reforme koje se HDZ i mnogi drugi nisu usudili raditi jer su neugodne i zato što svaka prava reforma uključuje i suradnju građana. Istina je da i građani moraju mijenjati navike i to je proces koji traje, rezultat se ne vidi odmah. Nekad to nije u jednom mandatu nego tek naknadno i zato naša zemlja stagnira, jer HDZ nije spreman raditi reforme koje će se pokazati u drugom mandatu", rekla je Kekin.

Na pitanje da dade ocjenu kao u školi, odgovorila je: "Školski, minus pet."

U okviru priprema za prosvjed oporbe u subotu protiv Vlade, koji je prije svega motiviran nezadovoljstvom odabirom Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika, mnogi njihovi volonteri u Zagrebu u izravnom kontaktu s ljudima nastoje motivirati što više njih da dođu na prosvjed.

Na pitanje znači li to da su već u predizbornoj kampanji, Ivana Kekin je rekla:

"Mi tražimo izbore i ja bih da su odmah. Svaki dan HDZ-a na vlasti je loš dan. A svaki dan bez HDZ-a je dobar dan. Naravno da je to i dio aktivacije pred izbore i dio komunikacije s građanima i želimo - ne HDZ-ove birače jer su oni interesna grupa i sigurno je da ih se ne može preobratiti jer imaju vlastiti interes kad glasuju za HDZ - ali da sve druge građane da aktiviramo tako da im objasnimo da nema nesudjelovanja na izborima. Svatko, tko ne sudjeluje na izborima, nažalost sudjeluje u održanju postojeće situacije. Neizlazak na izbore je glas za Ivana Turudića. To treba biti jasno."

Vjeruje da Možemo! ima snage polučiti dobre rezultate na parlamentarnim izborima i u drugim gradovima, osim u Zagrebu.

"Mi imamo jake lokalne grupe, odnosno jake partnere u mnogim gradovima. U Pazinu smo na vlasti, u Istri je jaka grupa, u Rijeci, Osijeku, Korčuli. U Dubrovniku smo u partnerstvu sa 'Srđ je naš', koji je jak. Imamo i manja mjesta gdje se budi želja za promjenom - počevši od Slavonije - i očekujem jako dobru podršku u svim izbornim jedinicama."

