Kekin podsjetila na slučaj ubijene studentice Mihaele: Institucije ove zemlje iznevjeravaju žene

Predsjednička kandidatkinja stranke Možemo! Ivana Kekin poručila je u četvrtak iz Osijeka da će kao predsjednica posvećivati posebnu pažnju problemu nasilja nad ženama, te upozorila da slučaj ubijene Mihaele Berak zorno pokazuje kako institucije države iznevjeravaju žene.

Kekin je podsjetila da je ove godine u Hrvatskoj ubijeno 18 žena, što je dvostruko više nego lani.

"Dvanaest žena ubili su partneri, bivši partneri ili bliske osobe, što se kvalificira kao femicid. Niti jedan muškarac nije ubijen od partnerice", istaknula je Kekin na konferenciji za novinare u Osijeku.

Navela je pritom kako se u tim slučajevima nije radilo o incidentima, o nekim luđacima, ljudima koji su obnevidjeli od strasti i ubili svoje partnerice ili bivše partnerice nego se radi o direktnom simptomu nefunkcioniranja institucija koje bi žene trebale štititi.

Kekin je posebno istaknula slučaj u kojem je 20-godišnju studenticu Mihaelu Berak u Osijeku 21. rujna prošle godine ubio policajac.

Podsjetila je pritom na slijed događanja, kazavši da je prva informacija bila da se studentica ubila sama, neslužbeno, onda je osječka policija pustila informaciju da se radi o nehaju, da je policajac čistio pištolj uperen u studenticu i upucao ju.

Taj slučaj po njezinim riječima zorno pokazuje gdje sve i na koliko načina institucije ove zemlje iznevjeravaju žene.

"Tek je županijski DORH rekao da se radi o ubojstvu", naglasila je kandidatkinja za predsjednicu, podsjetivši kako su mediji tada pisali da je policajac čekao dva sata prije negoli je policija stigla na mjesto događaja i da je obavljao telefonske razgovore.

Prijateljice su govorile da se Mihaela žalila na nasrtljivo ponašanje policajca, a ipak je policija odmah u startu utvrdila da se radi o ubojstvu iz nehaja dok je načelnik policije govorio da ne vidi nikakve propuste u radu policije.

To je, po njezinim riječima govorio i ministar unutarnjih poslova, a nije se oglasio ni tadašnji župan a danas ministar obrane. Upozorila je da do danas zbog slučaja nesretne studentice nije pokrenut unutarnji nadzor da se vidi je li došlo do propusta ili zataškavanja.

Smatra da bi suđenje policajcu trebalo biti javno a da se privatnosti žrtve može zaštititi izostavljanjem nejavnih dijelova.

Po njezinom mišljenju 18 ubijenih žena zaslužuje da se o tome razgovara jednom tjedno te da se od vladajućih traži implementiranje alata propisanih Istanbulskom konvencijom koja govori kako se nasilje prevenira, prepoznaje i sankcionira.

"Jednom tjedno treba tražiti od Andreja Plenkovića da se izjasni o tome u kojoj je fazi implementacija Istanbulske konvencije", zaključila je.

Na konstataciju da je odvjetnik Nikice Jelavića spremio tužbu protiv nje, Kekin je odgovorila da u kampanji više neće komentirati tu temu, ali će nastaviti govoriti o sprezi kriminalnog miljea i politike u području zdravstva.

Upitana za mogućnost slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu, Kekin je odgovorila da naši vojnici ne trebaju ići preko granice.

Selak Raspudić: Čim postanem predsjednica sazvat ću kolegij u Glavnom stožeru OSRH

Nezavisna kandidatkinja za predsjednicu Hrvatske Marija Selak Raspudić najavila je u četvrtak da će joj prvi potez u slučaju pobjede na izborima biti sazivanje tematske sjednice u Glavnom stožeru OSRH kako bi se utvrdilo stanje borbene spremnosti Hrvatske vojske (HV).

"Dugo je tema u javnosti bila vojni rok, ali od njega početkom sljedeće godine očito nema ništa. Nitko nije odgovorio na pitanje što se događa s vojnim rokom, hoće li ga se uopće uvoditi i kakva je borbena spremnost naše vojske", rekla je Selak Raspudić na konferenciji za novinare.

Hrvatska ima simulacijske centre koji mogu dati odgovore na to kakve nas krize mogu zateći, napomenula je Selak Raspudić, prema tome se mogu razvijati strategije oko vojnog roka. Međutim, brojni strateški dokumenti još nisu doneseni zbog nesuradnje predsjednika Zorana Milanovića s ministrom obrane.

"Na čelu države ne može biti osoba koja potencira sukobe u HV-u, ona mora biti jedinstvena kako bi Hrvatska mogla biti sigurna. Isto tako, vrhovni zapovjednik ne može biti osoba koja vojsku svodi na crveni tepih i koja pred njom želi paradirati ne bi li time pokazala koliko je ona sama važna", kazala je.

Ustvrdila je da će u vojsci kojoj će ona biti na čelu naglasak biti na vojnim stručnjacima i razvoju vojne znanosti.

"U javni prostor uputit ću raspravu o izmjenama zakona koji su nužni da bi predavači mogli predavati na Hrvatskom vojnom učilištu. Tako bi imali nesmetan razvoj vojne znanosti, bez nje ne možemo strateški razvijati HV", naglasila je.

Na pitanje u mogućem slanju vojnika Ukrajinu odgovorila je da vojnici nipošto neće u ratove izvan Hrvatske.

"Mirovne misije su nešto sasvim drugo, njih je potpisivao Milanović i HV je tamo išla sukladno ranijim ugovorima. Milanović manipulira vojskom i ponaša se populistički. Neću na temelju naklapanja istrčavati u javnost, stvarati paniku i lažne dojmove kako bi na tome politički profitirala", kaže.

Također će joj među prioritetima biti jadranska strategija koja će se baviti jačanjem ratne mornarice, s obzirom na specifični geostrateški položaj Hrvatske.

Do izbora je ostalo još deset dana, a Selak Raspudić poziva da se rasprave usmjere na predsjedničke ovlasti.

"Dosta je bilo jeftinih političkih tema i skretanja fokusa s onoga što je bitno. Zadaća države je učiniti njezine građane sigurnima u ovim vrlo osjetljivim vremenima", rekla je kandidatkinja za predsjednicu.

