Kekin iznijela detalje sastanka svog supruga i Jelavića: 'Mile je pio espresso'

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić i predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin održale su konferenciju za medije u kojoj je Kekin komentirala neželjeni susret njenog supruga Mile Kekina i Nikice Jelavića.

Kekin je rekla da se Jelavić lažno predstavio kao nogometaš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je klopka, poruka za našu stranku. Imamo poruku nazad: sve što pokušate, bit će prijavljeno policiji", rekla je Sandra Benčić. Dodala je da je Kekin i prije tjedan dana bila na policiji zbog "huškačkog videa gdje su ona i suprug prikazani kao lopovi i objavljena je njihova privatna adresa".

"Kekin se boji za sigurnost, tamo žive i njena djeca", dodala je Benčić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ivana Kekin rekla je da su otišli na policiju, dodajući da je njezin suprug Mile na prevaru završio za stolom s Jelavićem.

"Istinu je objavio moj suprug Mile Kekin, muzičar. Ako je bilo dvojbe je li bila klopka, objava Nikice Jelavić je sve otklonila", dodala je Kekin.

"Ja sam se jučer ujutro nadala da smo objavom onoga što se dogodilo, iako smo odmah posumnjali da se radi o klopci, potencijalno spriječili takve poteze uključivanjem drugih aktera. Prije svega, premijera Plenkovića, za kojeg ne znam je li bio neinformiran ili samo jako zlonamjeran. Postalo je jasno da moramo obavijestiti javnost i naglasiti ozbiljnost situacije, zbog čega smo na kraju objavili i informaciju da smo bili na policiji", nastavila je Kekin.

Kekin ističe da se ni ona ni suprug nisu našli u situaciji da se dogovori susret s jednom osobom, a pojavim se druga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ni ja ni suprug nismo znali kako izgleda ni jedan ni drugi Nikica Jelavić. Naprosto ne pratimo scenu kontroverznih poduzetnika, a ni nogometaša. Moj suprug je došao u ostakljeni kafić u centru Grada u tri popodne", pojasnila je Kekin.

"Mile je došao, čovjek mu je mahnuo, nikad ga prije nije vidio… Mile mu je pomogao platiti parking misleći da pomaže nogometašu Nikici Jelaviću. Onda je Jelavić spomenuo pjesmu Bačkizagre stuhpa šeja. Mile je pio espresso, ako želite detalje. Tek kad je spomenuo pjesmu i zatvor, Mile je shvatio s kime sjedi i odmah izašao iz te, složit ćete se, vrlo neugodne situacije", pojasnila je Kekin ponovivši kako je njezin suprug na toj kavi završio na prevaru i dodajući kako je i policija bila u nevjerici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Policija nije mogla vjerovati. Pokazali smo sliku, nisu mislili da je to moguće. Nema elemenata prijetnje, nema elemenata kaznenog dijela, ali shvatili su situaciju vrlo ozbiljno", izjavila je Kekin te dodala kako se nikad nije dogodilo da razgovaraju s ljudima koji se lažno predstavljaju na telefon. Prvi poziv dogodio se 5.11.

"To nije naš svijet, ljudi. To meni u sto života ne bi palo na pamet. Kada se to dogodilo u nekoj kampanji?", upitala je Kekin.