Turudić: 'Ne znam tko mi je propucao auto. Ne želim odgovarati na pitanja o Milanoviću'

Saborska oporba uporno je u srijedu pokušavala od glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića koji u Saboru podnosi izviješće o radu DORH-a za 2023., dobiti odgovore o konkretnim predmetima, a on im je odgovarao da o tome ne može izvještavati jer su izvidi i sadržaji izvida tajni.

Turudić je danas na sjednici u Hrvatskom saboru podnio izvješće o radu državnih odvjetništava u 2023. godini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Što je s aferom u HEP-u od 100 milijuna eura nabave plina u vrijednosti od gotovo 100 milijuna eura od PPD-a Pavle Vujnovca , hoće li biti istrage protiv Frane Barbarića, što je sa prijavom građanske inicijative "Za Lungomare” o pretvorbi pulske cementare, nije li sumnjivo što je bivši zastupnik Josip Šarić dao ostavku neposredno prije uhićenja - postavljali su pitanja oporbeni zastupnici.

Teško mi je govoriti o pojedinačnim, konkretnim predmetima, to nije predmet izvješća o radu DORH-a, ne mogu govoriti o izvidima koji su tajni, a ostavka je osobna stvar a ne kazneno djelo, istaknuo je u odgovorima Turudić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'DORH ne štiti nikoga'

Poručio je oporbenim zastupnicima i da DORH nikoga ne štiti niti radi po nečijem nalogu, nikome ne daje migove niti obavještava ikoga o postupanjima, tako ni premijera Andreja Plenkovića o uhićenjima visokih dužnosnika.

"Ne vodim računa tko je s kim u koaliciji, tko je pripadnik koje političke opcije ili nacionalnosti”, rekao je na upit Arsena Bauka (SDP) može li jedan stranka zaustaviti uhićenje, referirajući se na izjave iz DP-a kako ne bi bilo uhićenje osumnjičenika za ratni zločin da je SDSS na vlasti.

Ratni zločini, dodao je glavni državni odvjetnik Turudić, jedan su od prioriteta DORH-a i ne bi bilo dobro da ijedan ratni zločin ostane neprocesuiran. No otežanost je postupanja u tim kaznenim postupcima zbog proteka vremena, smrti svjedoka itd, pojasnio je.

HDZ-ovi zastupnici su u raspravi u nekoliko navrata podsjetili na ponašanje oporbe tijekom predizborne kampanje kada su, kako kažu, zazivali po nalogu predsjednika Republike Zorana Milanovića ukidanje Ustavnog suda i smjenu glavnog državnog odvjetnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Milanović i mnogi njegovi apologeti često potiču na nepoštivanje Ustava i zakona; koliko ta štetočinska politika može negativno utjecati na društvo, posebice na mlade”, upitala je HDZ-ova Majda Burić.

"To je pitanje više sociološko i kulturološko, ne mogu na to odgovoriti, ne želim ulaziti u motive zašto me se htjelo smijeniti", odgovorio im je Turudić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Ne želim odgovarati na pitanja o Milanoviću'

"Na pitanja o predsjedniku Republike ne želim odgovarati i ne želim komentirati ni jednu njegovu riječ u javnom prostoru ma kako opaka bila”, poručio je glavni državni odvjetnik.

O Milanoviću, na upit SDP-ove zastupnice Jasenke Auguštan- Pentek, Turudić je samo napomenuo kako je predsjednik RH svojim ponašanjem pridonio atmosferi da mu se "stavi meta na leđa” i pridonio reakcijama kao da je, navodno, sam sebi pucao u automobil. Glavni državni odvjetnik dodao je i kako nema informacija o tome tko mu je propucao automobil.

U replikama Turudić je odbacio tvrdnju Mostova zastupnika Ante Kujundžića da DORH nije efikasan.

"Učinkovitost je vrlo visoka i iznosi 96,3 posto, a cilj u narednom razdoblju bit će dalje ojačati samostalnost i neovisnost DORH-a kao i ažurnost u rješavanju predmeta”, kazao je i istaknuo da je zadovoljan radom USKOK-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

HDZ-ova Andru Krstulovića Oparu zanimalo je koliko je lažnih prijava, na što je Turudić kazao da nema te podatke upozorivši da je to kazneno djelo. „Vjerojatno će toga biti tijekom predizborne kampanje, ali nismo mi adresa za to”, rekao je .

"Mislite li i dalje tužiti novinare", upitala je glavnog državnog odvjetnika SDP-ova Anita Curiš Krok, na što je on kazao da je novinara tužio samo jednom u životu 2014. godine jer je napisao da je gori od četničkog vojvode Šešelja te da taj predmet otišao u zastaru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

SDP-ova Ivana Marković ustvrdila je da je Turudić glavni odvjetnik HDZ-a koji ima zadatak čuvati tu stranku i minimalizirati štetu.

"Količina uvreda koje ste izrekli ne pridonosi argumentima, iznijeli ste obične uvrede i difamacije”, uzvratio joj je Turudić.

Difamacijama je nazvao i pitanje vezana uz njegovu povezanost s Josipom ex Rimac.

Na pitanje Marijane Petir ima li DORH suradnju sa srbijanskim tužiteljstvom te zna li se koji su branitelji na tzv. "crnoj listi" Srbije, Turudić je odgovorio kako sa Srbijom nemaju nikakvu suradnju. Također, rekao je i kako nema saznanja o braniteljima koji se nalaze na "crnim listama" Srbije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glavni državni odvjetnik znakovitim smatra kako postupci i razne radnje protiv hrvatskih pilota, pripadnika HRZ-a, počinju uvijek prije obljetnice vojni redarstvene operacije "Oluje".

POGLEDAJTE VIDEO: U obračunu Turudića i Grmoje izgubila se jedna stvar. Na piku mu je bila cijela oporba