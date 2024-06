Umirovljeni pilot Ivan Selak snimio je video nevjerojatnog skoka padobranom. Na svom profilu na Facebooku podijelio je snimku skoka s padobranom koji se nije pravilno otvorio. Srećom, na kraju se sve dobro završilo.

Njegovu objavu prenosimo u cjelosti:

"Kad stvari krenu malo u krivom smjeru, a ti ne otvaraš rezervu jer imaš vremena i za ispraviti problem na drugi način, onda možeš završit' i u šumi. Dakle padobran se nije otvorio onako kako treba (jedna strana) i počeo me vitlati ko malog majmuna. Događa se.

Nisam htio na prvu odbacit ga, nego otvoriti komandama. I otvorio se, fino napuhao no onda zbog prijašnje rotacije zavrtio me 2, 3 kruga viška u konopce. To je bar lako, odvrtio se no onda shvatim da s njim upravljam jedino ak mi je desna komanda skoro skroz gore, a lijeva na pola ili više, pa tako nekako održavam pravac, a jedino šuma ispod.

Kad slijećeš u šumu, probaj na mlado drveće i skupi noge, da se ne ozlijediš i ne podereš kupolu i ostaneš visiti.

Tako i bi.

Događa se.

Kupola čitava, ja ok, sljedeći skok otvaranje ko u knjizi, kak' je uvijek (dobro ne baš).

Nema toga tko vozi bic (ili motor), a da nije pao. Ili tko leti paragliderom ili zmajem, a da nije završio ili u živici, ili u šumi ili tak to (probao i živicu i šumu i pšenicu kad mi na motornom zmaju stao motor). Ili da roniš, a ostaneš bez zraka (ima budy zato).

O dogodovštinama s posla drugom nekom zgodom.

Život bi bio nezanimljiv da je sve ko po špagi.

I zato ajmooooo

Đeronimoooooo

Đeskačemoooo

Samo veselo", stoji u objavi.

