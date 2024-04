Ivan Lovrinović, profesor zagrebačkog Ekonomskog fakulteta i jedan od osnivača stranke Pravo i pravda u kojoj je Mislav Kolakušić oglasio se na svom Facebook profilu gdje tvrdi da je oporba pobijedila na izborima. Pozvao je sve na ujedinjenje da se sruši HDZ s vlasti.

HDZ nije pobjednik izbora nego oporba

"HDZ je osvojio 61 mandat, čitava oporba 82, a manjinama pripada po Ustavu 8 mandata. I tko je onda pobjednik ovih izbora? Nije HDZ nego oporba. Samo je pitanje zna li to ona ili im netko treba reći. Ako znamo da je HDZ dobio 8 mandata na poklon od stranaka koje nisu prešle prag, onda je on zapravo osvojio svega 53 mandata!

U čemu je onda glavni problem? U tome što oporba mora shvatiti da ima ogromnu većinu od čak 90 zastupnika za sastavljanje vlade. Pa čak ako izuzmemo manjine (njih i tada ima 82 zastupnika). Dakle, broj ruku za većinu i sve odluke je tu. Samo treba osvijestiti ideju o privremenom zajedničkom cilju, a to je micanje HDZ-a da bi se riješio uvjet svih uvjeta, izborni zakon", napisao je.

Nužna je zajednička savjesti oporbe

"Ta nužna zajednička svijest oporbe pokazala bi da ona može, barem privremeno, izaći iz svojih partikularnih interesa i da je dostojna svoje uloge narodnih zastupnika i više razine promišljanja.

U tom slučaju je HDZ irelevantan čimbenik, kao što je irelevantno mišljenje Ustavnog suda, tog parapolitičkog tijela isluženih političara, koji treba ukinuti i formirati Ustavno vijeće koje neće sudovati o svemu i svačemu i biti sluškinja politike. Takva je praksa u zemljama zrele demokracije", napisao je Lovrinović.

"Kako strpati svu oporbu u zajednički tramvaj koji jedini vozi do odredišta kojem oni ionako pojedinačno teže? U tom tramvaju su crveni, plavi, neobrijani, oni s duginom zastavom, starohrvatskim grbom, oni koji jedu pizzu, guraju se i galame… Zar se tako ponekad i mi ne vozimo i gutamo sve to dok ne dođemo do željenog odredišta. To odredište ili cilj je, kao što rekoh, rušenje HDZ-a. Vrijeme vožnje je ujedinjavanje oporbe, konstituiranje sabora i privremene vlade.

Kada taj politički tramvaj stane, onda "kuda koji mili moji". Tada se raspisuju novi izbori, uz prethodno izmijenjeni izborni zakon prema kojem će Hrvatska biti samo jedna jedinica, a izlazak na izbore obvezan pod prijetnjom novčane kazne. Tek tada ćemo imati sabor koji odražava volju naroda i koji neće biti trgovački centar čiji je vlasnik stranac", nastavlja Lovrinović.

Ujedinjenje je sasvim moguće

"S obzirom na reakcije oporbenih stranaka proteklog dana opcija privremenog ujedinjenja je sasvim moguća i prijeko potrebna. Samo je jedna stvar nužna da bi se to i ostvarilo, a to je da se u prijelaznom roku ISKLJUČE IDEOLOŠKA PITANJA. Samo mali ljudi ne mogu prijeći preko malih stvari, reče jedan mudrac. Samo mali zastupnici i ljudi ne mogu zaboraviti barem nekoliko mjeseci na ono što ih razdvaja od drugih, a staviti u prvi plan ono što im je zajedničko. Da završim čitav sistem izbornog inženjeringa temelji se na kapilarnoj korupciji, medijskoj propagandi i ucjenama. Ovo je jedinstvena prilika da oporba nadmaši samu sebe i time otvori nadu svima nama da se u Hrvatskoj može dogoditi političko čudo; da može pobijediti razum i tolerancija, a to je demokracija", tvrdi.

Oporbo zatomi svoje sitne interese

"U protivnom bi nastavio vladati HDZ koji bi na temelju svega dvadesetak posto podrške biračkog tijela imao 100 posto vlasti, a oporba za 80 posto glasova 0 posto vlasti.

Trebali li nekome ovo još i nacrtati?

U protivnom mi sigurno klizimo prema nastavku svekolikog propadanja i prema ulici.

Oporbo shvati da imaš većinu i vlast u svojim rukama i zatomi svoje sitne interese pred interesom naroda", zaključio je Lovrinović.

