Donosimo detaljan popis rodilišta diljem zemlje: Evo gdje je rođeno najviše, a gdje najmanje djece

Sjajne vijesti iz naših rodilišta. U njih gotovo 60 posto prošle je godine rođeno više beba nego 2024. Pokazuju to podaci koje je RTL Danas dobio u 27 od ukupno 30 rodilišta u zemlji.

Najveći porast broja rođene djece u 2025. u odnosu na godinu ranije ima Zabok, KBC Zagreb, Sisak, Čakovec, Rijeka, Osijek i Vukovar. Najveći broj rođene djece u 2025. ima KBC Split, KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Sveti Duh i KBC Rijeka.

U usporedbi s brojem rođene djece u 2024. najveći pad rođenih lani imali su Našice, Split, Bjelovar, Zadar i Varaždin. Najmanji broj rođene djece u 2025. ima Ogulin i Nova Gradiška.

U nastavku vam Net.hr donosi detaljne podatke po bolnicama.

Usporedba broja rođene djece u 2024. i 2025. godini

Zabok: 2024. - 923 djece, 2025. - 1060 djece (+138) KBC Zagreb: 2024. - 2965 djece, 2025. - 3072 djece (+107) Sisak: 2024. - 615 djece, 2025. - 712 djece (+97) Čakovec: 2024. - 887 djece, 2025. - 973 djece (+86) KBC Rijeka: 2024. - 2017 djece, 2025. - 2095 djece (+78) KBC Osijek: 2024. - 1796 djece, 2025. - 1844 djece (+48) Vukovar: 2024. - 404 djece, 2025. - 440 djece (+36) Dubrovnik: 2024. - 751 djece, 2025. - 766 djece (+15) KB Sveti Duh: 2024. - 2624 djece, 2025. - 2636 djece (+12) Virovitica: 2024. - 519 djece, 2025. - 529 djece (+10) Gospić: 2024. - 223 djece, 2025. - 232 djece (+9) Karlovac: 2024. - 683 djece, 2025. - 690 djece (+7) Šibenik: 2024. - 631 djece, 2025. - 633 djece (+2) Ogulin: 2024. - 126 djece, 2025. - 128 djece (+2) Slavonski Brod: 2024. - 919 djece, 2025. - 918 djece (-1) Požega: 2024. - 373 djece, 2025. - 364 djece (-9) Nova Gradiška: 2024. - 273 djece, 2025. - 250 djece (-23) Pakrac: 2024. - 380 djece, 2025. - 354 djece (-26) Pula: 2024. - 1256 djece, 2025. - 1224 djece (-32) Koprivnica: 2024. - 673 djece, 2025. - 634 djece (-39) Varaždin: 2024.- 1209 djece, 2025.- 1159 djece (-50) Zadar: 2024. - 1495 djece, 2025. - 1441 djece (-54) Bjelovar: 2024. - 641 djece, 2025. - 581 djece (-60) Split: 2024. - 4176 djece, 2025. - 4098 djece (-78) Našice: 2024. - 335 djece, 2025. - 265 djece (-90)

Specifična situacija je sa zagrebačkim rodilištem u KBC Sestre Milosrdnice. Naime zbog obnove rodilišta KB Merkur cijelu 2024. i dio 2025. godine radilo je u KBC Sestre Milosrdnice. Podaci su sljedeći: U 2024. godini u KBC Sestre milosrdnice rođeno je 4080 djece, a u 2025. godini 2873 djece. U KB Merkur od 14.4. 2025. rođeno je 1714 djece. Kada se ti rezultati gledaju zajedno, u 2025. godini rođeno je 4587 djece, odnosno 507 više nego 2024. godine.

