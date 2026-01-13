FREEMAIL
BABY BOOM U HRVATSKOJ /

Donosimo detaljan popis rodilišta diljem zemlje: Evo gdje je rođeno najviše, a gdje najmanje djece

Donosimo detaljan popis rodilišta diljem zemlje: Evo gdje je rođeno najviše, a gdje najmanje djece
Foto: Rtl Danas/Ilustracija

Najveći rast bilježe Zabok, Zagreb i Sisak, dok je najveći pad broja novorođenih beba u Našicama, Splitu i Bjelovaru

13.1.2026.
13:17
Ines NastavLucija Ptičar
Rtl Danas/Ilustracija
Sjajne vijesti iz naših rodilišta. U njih gotovo 60 posto prošle je godine rođeno više beba nego 2024. Pokazuju to podaci koje je RTL Danas dobio u 27 od ukupno 30 rodilišta u zemlji.

Najveći porast broja rođene djece u 2025. u odnosu na godinu ranije ima Zabok, KBC Zagreb, Sisak, Čakovec, Rijeka, Osijek i Vukovar. Najveći broj rođene djece u 2025. ima KBC Split, KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Sveti Duh i KBC Rijeka.

U usporedbi s brojem rođene djece u 2024. najveći pad rođenih lani imali su Našice, Split, Bjelovar, Zadar i Varaždin.  Najmanji broj rođene djece u 2025. ima Ogulin i Nova Gradiška. 

U nastavku vam Net.hr donosi detaljne podatke po bolnicama. 

Usporedba broja rođene djece u 2024. i 2025. godini

  1. Zabok: 2024. - 923 djece, 2025. - 1060 djece (+138)
  2. KBC Zagreb: 2024. - 2965 djece, 2025. - 3072 djece (+107)
  3. Sisak: 2024. - 615 djece, 2025. - 712 djece (+97)
  4. Čakovec: 2024. - 887 djece, 2025. - 973 djece (+86)
  5. KBC Rijeka: 2024. - 2017 djece, 2025. - 2095 djece (+78)
  6. KBC Osijek: 2024. - 1796 djece, 2025. - 1844 djece (+48)
  7. Vukovar: 2024. - 404 djece, 2025. - 440 djece (+36)
  8. Dubrovnik: 2024. - 751 djece, 2025. - 766 djece (+15)
  9. KB Sveti Duh: 2024. - 2624 djece, 2025. - 2636 djece (+12)
  10. Virovitica: 2024. - 519 djece, 2025. - 529 djece (+10)
  11. Gospić: 2024. - 223 djece, 2025. - 232 djece (+9)
  12. Karlovac: 2024. - 683 djece, 2025. - 690 djece (+7)
  13. Šibenik: 2024. - 631 djece, 2025. - 633 djece (+2)
  14. Ogulin: 2024. - 126 djece, 2025. - 128 djece (+2)
  15. Slavonski Brod: 2024. - 919 djece, 2025. - 918 djece (-1)
  16. Požega: 2024. - 373 djece, 2025. - 364 djece (-9)
  17. Nova Gradiška: 2024. - 273 djece, 2025. - 250 djece (-23)
  18. Pakrac: 2024. - 380 djece, 2025. - 354 djece (-26)
  19. Pula: 2024. - 1256 djece, 2025. - 1224 djece (-32)
  20. Koprivnica: 2024. - 673 djece, 2025. - 634 djece (-39)
  21. Varaždin: 2024.- 1209 djece, 2025.- 1159 djece (-50)
  22. Zadar: 2024. - 1495 djece, 2025. - 1441 djece (-54)
  23. Bjelovar: 2024. - 641 djece, 2025. - 581 djece (-60)
  24. Split: 2024. - 4176 djece, 2025. - 4098 djece (-78)
  25. Našice: 2024. - 335 djece, 2025. - 265 djece (-90)

Specifična situacija je sa zagrebačkim rodilištem u KBC Sestre Milosrdnice. Naime zbog obnove rodilišta KB Merkur cijelu 2024. i dio 2025. godine radilo je u KBC Sestre Milosrdnice. Podaci su sljedeći: U 2024. godini u KBC Sestre milosrdnice rođeno je 4080 djece, a u 2025. godini 2873 djece. U KB Merkur od 14.4. 2025. rođeno je 1714 djece. Kada se ti rezultati gledaju zajedno, u 2025. godini rođeno je 4587 djece, odnosno 507 više nego 2024. godine.  

POGLEDAJTE VIDEO: Povratak u škole uz nova pravila: mobiteli ostaju izvan učionica, sigurnost na prvom mjestu

RodilistaBroj DjeceBaby BoomRođenje Bebe
