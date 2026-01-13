FREEMAIL
Dobre vijesti za Hrvate: Na račune će im sjesti malo više od 150 eura, poznato i kada

Dobre vijesti za Hrvate: Na račune će im sjesti malo više od 150 eura, poznato i kada
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Pravo na naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti

13.1.2026.
14:18
danas.hr
Dusko Jaramaz/pixsell
Isplata nacionalne naknade za starije osobe za prosinac 2025. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama počinje u petak, 16. siječnja, objavilo je HZMO

Nacionalnu naknadu primit će 19.188 korisnika, od kojih je 80,32 % žena i 19,68 % muškaraca, za što je iz Državnog proračuna osigurano 2.958.226,95 eura. Od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura mjesečno.

"Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji ima 65 ili više godina, ima prebivalište u RH neprekidno 10 godina prije podnošenja zahtjeva, nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, prihod njegova kućanstva ne prelazi 309,00 eura po članu kućanstva mjesečno, nije korisnik zajamčene minimalne naknade, nema pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi, nije sklopio ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju (osim u slučaju raskida ili poništenja ugovora)", pojašnjavaju iz HZMO-a.

Podnošenje zahtjeva

Pravo na naknadu pripada od dana podnošenja zahtjeva, ako su ispunjeni svi uvjeti.

Korisnicima mirovine naknada se obračunava od prvog dana nakon prestanka isplate mirovine, a korisnicima zajamčene minimalne naknade od prvog dana nakon prestanka prava na tu naknadu.

Zahtjev za nacionalnu naknadu može se podnijeti osobno, u područnoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta, preporučenom poštom, elektroničkim putem sustava e-Građani.

POGLEDAJTE VIDEO: Pola mirovine i puno radno vrijeme: Stigla nova pravila za one koji žele raditi u penziji

Dobre vijesti za Hrvate: Na račune će im sjesti malo više od 150 eura, poznato i kada