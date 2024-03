Državni zavod za statistiku i Eurostat objavio je da je u cijeloj eurozoni najvišu stopu inflacije zabilježila upravo Hrvatska. Također, DZS javlja da je Hrvatska prekinula višemjesečni trend usporavanja inflacije na godišnjoj razini.

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u veljači je iznosila 4,1 posto na godišnjoj razini, objavio je u petak Državni zavod za statistiku (DZS), što je isto kao i u siječnju, čime je prekinut višemjesečni trend usporavanja inflacije na godišnjoj razini.

DZS je objavio prvu procjenu indeksa potrošačkih cijena, prema kojoj je u veljači 2024. stopa inflacije iznosila 4,1 posto u odnosu na veljaču 2023. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec, to jest siječanj ove godine, porasla za 0,2 posto. Tako je prekinut višemjesečni trend usporavanja inflacije na godišnjoj razini, s obzirom na to da je u siječnju 2024. inflacija na godišnjoj razini također iznosila 4,1 posto.

Hrvatska uvjerljivo drži prvo mjesto

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa, procijenjena godišnja stopa inflacije za skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan iznosila je 5,5 posto, za usluge 6,4 posto, industrijske neprehrambene proizvode bez energije 2,5 posto, a energiju 0,4 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na siječanj 2024., u komponenti energije cijene su porasle za 1,5 posto, a usluga za 0,5 posto Istodobno, prema prvoj procjeni, cijene hrane, pića i duhana su pale za 0,4 posto, a industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,2 posto. DZS je najavio da će konačne podatke o indeksu potrošačkih cijena u veljači prema klasifikaciji ECOICOP (klasifikacija individualne potrošnje prema namjeni - European Classification of Individual Consumption according to Purpose) objaviti 15. ožujka.

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u veljači mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 4,8 posto, dok je na mjesečnoj razini, u odnosu na siječanj 2024., porasla za 0,3 posto. I prema tim podacima, inflacija se u veljači na godišnjoj razini zadržala na siječanjskoj razini, kada je također iznosila 4,8 posto. U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u veljači je iznosila 2,6 posto, a najvišu stopu inflacije je zabilježila upravo Hrvatska.

Inflacija u eurozoni blago je oslabila i u veljači, kliznuvši na 2,6 posto, a Hrvatska se izdvajala najvećim rastom potrošačkih cijena, pokazali su u petak preliminarni izračuni europskog statističkog ureda.

