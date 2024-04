Portal Politico objavio je vijest da se slučajevi hripavca posljednjih mjeseci šire Europom. Navode kako je do naglog porasta došlo u Češkoj, Danskoj, Belgiji, Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Međutim, ističu kako je upravo Hrvatska trenutačno europsko žarište bolesti. Spominju da smo prijavili 6.261 slučaj u prva dva i pol mjeseca ove godine.

Da bismo provjerili ove "bombastične" navode kontakirali smo epidemiologa Bernarda Kaića koji nije pročitao spomenuti članak, ali navodi da je svejedno upoznat sa situacijom hripavca u Hrvatskoj. Međutim, skreće pozornost da brojčani podatak nije točan. "To je greška o kojoj smo ranije dobivali medijske upite. To je ukupan broj oboljelih od početka pandemije hripavca koja je kod nas krenula na ljeto 2023. godine. Nama brojevi već neko vrijeme padaju, epidemija hripavca kod nas već je pri kraju", pojasnio je Kaić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, ističe kako ipak među europskim zemljama imamo najviše hripavca na broj stanovnika zbog pandemije koja je krenula prošle godine. "Ima još zemalja s povećanim brojem oboljelih od hripavaca kojima je pandemija krenula u jesen ili ljeto 2023. Kod nas je nešto više oboljelih, no tako uvijek bude - netko mora imati najviše, ovog puta to smo mi", dodaje Kaić.

Kaić navodi kako od hripavca najviše obolijevaju osobe u dobi od 10 do 14 godina. Nakon njih slijede tinejdžeri između 15 i 19 godina. "Jedan od razloga je taj što se radi o djeci koja su krenula s acelularnim cjepivom. Mi smo 2008. godine prešli na acelularno cjepivo i prestali smo koristiti staro cjelostanično. Acelularno cjepivo pruža nešto kraću zaštitu. Zaštita je očito toliko duga da slabi već nakon 5 do 10 godina", pojašnjava Kaić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugi razlog povezan je s pandemijom COVID-a. "Tijekom pandemije COVID-a, hripavca kojeg inače ima uvijek, bilo je jako malo. To nije bolest koja se može iskorijeniti cijepljenjem, nije kao ospice da se možemo cijepiti pa više nema bolesti. Ni cijepljenje ni preboljenje ne pruža trajnu zaštitu. Mladi i djecu su se prokuživali prirodno nakon što su bili cijepljeni. To je održavalo razinu kolektivnog imuniteta koje je sprječavalo broj novooboljelih. Tijekom pandemije, prokuživanja je bilo manje pa je vjerojatno i to doprinijelo povećanom broju", kaže Kaić.

"Ono što je zasigurno doprinijelo lakšem otkrivanju hripavca je dijagnostika. Inače se hripavac teško dijagnosticirao. Bakterija se treba nasljeđivati na posebne podloge koje ne radi svaki mikrobiološki laboratorij. Zato ga se prije manje dijagnosticiralo. Sada je uveden PCR koja je brza i jednostavna dijagnostika, jako osjetljiva, otkrije sve što se inače ne bi otkrilo starom dijagnostikom", zaključuje Kaić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Napadaju gripa, korona i hripavac. Kako se zaštiti od respiratornih infekcija?