Hrvatima na mobitele stigle poruke upozorenja: 'Opasne vremenske pojave!'

U većini predjela bit će pretežno sunčano. U Gorskoj i dijelu središnje Hrvatske umjereno do pretežno oblačno, ujutro je lokalno moguća magla, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Navečer povećanje naoblake s juga. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita na udare olujna bura i istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između -3 i 2, na Jadranu 8 i 13 stupnjeva Celzijusovih.

DHMZ je upalio upozorenja za dijelove Hrvatske. Za Slavoniju i Baranju upaljeno je narančasto upozorenje zbog hladnog vala i iznimno niske temperature. Za zagrebačku regiju, Istru, Rijeku i sjevernu Dalmaciju upaljeno je žuto upozorenje zbog niskih temperatura.

Foto: Dhmz

Nekima su već stigle SMS poruke SRUUK-a s upozorenjem na opasne vremenske pojave za Hrvatsku.

Foto: Screenshot

Do kada će trajati hladni val?

Meteorolog RTL-a Danasa Dorian Ribarić prognozirao je da će hladni val potrajat u unutrašnjosti do četvrtka, a onda slijedi oblačnije vrijeme i sve manje hladno.

Na izraženije minuse valja računati još u srijedu, zatim jutarnja magla, promjenjiva naoblaka, ali i porast vjerojatnost za one slabe oborine u gorskim predjelima, čak se lokalno može i lediti u dodiru s tlom. Još oblačnije za vikend kada je izglednija mjestimična kiša.

Na Jadranu okreće na jugo, najprije u srijedu u Dalmaciji uz malo kiše, a od četvrtka i duž ostatka obale. Najkišovitije u subotu kada ponegdje može biti i obilnije količine oborine pa i grmljavine. Od četvrtka osjetno toplije ujutro, a dnevna temperatura u blagom porastu.

