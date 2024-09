Hoće li pasti cijene stanova nakon novog poreza? Pitali smo stručnjake: 'Samo se zapitajte jednu stvar'

Prijedlog poreza na nekretnine, čija je najava digla buru u javnosti. Bit će predstavljen u ponedjeljak na Gospodarsko-socijalnom vijeću. Premijer Andrej Plenković kazao je da će to biti još jedna porezna reforma, rasterećujuća. "Ići će akcent s oporezivanja rada, s poreza na dohodak na oporezivanje imovine, što već postoji kroz porez na kuće za odmor. Sada ga transformiramo zbog činjenice da su cijene 'kvadrata' i najma skupe", rekao je Plenković. Kao razlog uvođenja te mjere, premijer je već nekoliko puta navodio - priuštivo stanovanje. Točnije, omogućavanje mladima da dođu do stana.

Na stolu je, kakao je RTL doznao, prijedlog od 0 do 8 eura po četvornom metru. Kome će se i koliki porez naplaćivati, odlučit će lokalni čelnici. Neki gradonačelnici i načelnici za RTL su već otkrili što im je u planu. Što znači, zapravo, da će oporezivanje ovisiti i o tome gdje se nekretnina nalazi. Ovih dana je komunicirano da taj porez neće ići na nekretnine u kojima građani žive, kao ni na one koje su u lošem stanju. No, kako god bilo, za sada imamo samo obrise, a premijer najavljuje da bi javnost uskoro trebala saznati kako će sve izgledati.

Na uvođenje poreza na nekretnine naš ekonomski stručnjak Neven Vidaković ne gleda blagonaklono.

"Najbolje objašnjenje besmislenosti poreza na nekretninu, koji se navodno uvodi radi održivog stanovanja, jest nedostatak elementarne ekonomske logike. Samo se zapitajte: ako osoba ima stan od 100 kvadrata koji vrijedi 300 tisuća eura i sada morate platiti 800 eura poreza - da li će ta osoba prodati stan koji vrijedi 300 tisuća eura na tržištu po cijeni od 210 tisuća eura? Kako porez od 0,26% ukupne vrijednosti može nekoga natjerati na bilo kakvu ekonomsku reakciju? To je sve što trebate znati o Vladinom porezu na nekretnine, sve što trebate znati o tome kako će ovaj porez pomoći priuštivom stanovanju", kazao je za Danas.hr Vidaković.

"Isto tako pogledajte prosječnu cijenu nekretnina gdje živi većina populacije Hrvatske (Zagreb i obala) i usporedite cijene s prosječnom plaćom. Vrlo brzo ćete shvatiti da je mogućnost kupnje stana na kredit veoma malena. Naravno, ako 4 osobe ne žele živjeti u 40 kvadrata", naglašava.

"Od svih nesuvislih poteza Vlade ovo je prvi koji prati potpuno pogrešni PR. To me čudi, Vlada obično uspije sve ekonomske nesuvislosti jako uspješno upakirati, ovdje su pogriješili", mišljenja je naš ekonomski stručnjak.

Na tržištu je i dalje vrlo živo, kazao nam je vlasnik agencije za nekretnine Opereta Boro Vujović. "Činjenica je da te najave poreza na dio kupaca i prodavatelja djeluju u smislu određene neizvjesnosti i možda zbog toga odgađanja odluke i to zbog toga što ne znaju što nosi sutra. No, po ovim zadnjim informacijama ti porezi nisu, rekao bih, toliko značajni da bi na neki drastičan način utjecali na tržište nekretnina", kaže za Danas.hr Vujović.

A što je s onima koji imaju više nekretnina?

"On će za stan od 100 kvadrata platiti 800 eura poreza, a njemu to ne predstavlja problem. Mislim da ga to neće aktivirati na prodaju. Sigurno će se dio nekretnina staviti u najam ili prodaju, ali mislim da će to sada biti potaknuto ovim drugim mjerama Vlade kojima motiviraju neka nova porezna oslobođenja. Ne očekujem ništa dramatično u narednom razdoblju", dodao je.

Posebno ćemo vidjeti što će se događati na moru, za nekretnine koje se kratkoročno iznajmljuju. "Sad, kada se povisi ta porezna osnovica koja je do sada bila mala i plus još ovaj porez, možda bi moglo doći do toga da se dio stanova stavi u dugoročni najam ili stavi na tržište, ali opet ponavljam, ništa dramatično", kaže Vujović.

No postoji nešto, smatra Vujović, što bi moglo utjecati na cijene. To je ona najava države da će se vraćati pola PDV-a. Dakako, zasad još uvijek ne znamo kojim će se to kupcima vraćati.

"Pretpostavljam da to neće biti za sve, već za neke kategorije. Pretpostavka je da će ići na mlade. To bi onda moglo imati implikaciju na cijenu polovnih nekretnina koje možda u nekim dijelovima imaju nezasluženo visoku cijenu. Tada bismo mogli imati situaciju da bi novogradnja mogla imati cijenu primjerice 5.000 eura po četvornom metru i za nekoga cijena više neće biti 5.000, već 4.500 eura. Onda se neće isplatiti kupiti u nekoj staroj zgradi nekretninu koju treba renovirati. Vidjet ćemo kako će to biti u konačnici, ali to je odličan potez jer bi ta mjera mogla imati utjecaja na cijene polovnih stanova", objasnio je Vujović.

"Kada vi gledate cijene po kvadratu, primjerice u Zagrebu, vi vidite da nema ništa ispod te cijene. Ali činjenica je da će se te cijene korigirati i da ćemo biti u nekim granicama sadašnjih vrijednosti, ali opet ne mislim da će zbog toga doći do nekog jačeg pada prodajne cijene. Vidjet ćemo kako će taj porez zaživjeti. Ono što je ova najava donijela jest povlačenje određenih kočnica sudionika tržišta da vide kako će to u stvarnosti izgledati", kaže nam Vujović.

Kamatna stopa neće se povećavati. To su dobre kamatne stope. A plaće i kreditna sposobnost, je li možda i tu problem?

"Ljudi bi trebali imati veće plaće da si mogu priuštiti stan. Razumijem ja njihovu ideju, ali mi moramo uzeti u obzir da naše tržište nekretnina nije hrvatsko, već europsko tržište. Mi se ne možemo boriti s Nijemcem, Austrijancem, s njihovim primanjima. Možemo mi raditi pritiske na prodaju, ali opet hoćemo li mi zaista omogućiti tom nekom primjerice profesoru iz Splita da kupi stan u Splitu sa svojom plaćom? Ja mislim da nećemo. Nijemac će poklopiti tu nekretninu jer može platiti u kešu i može platiti više nego profesor koji diže kredit", mišljenja je Vujović.

Mi smo dio EU-a i imamo nelojalnu konkurenciju. "Evo super je ta ideja. Vraćamo pola PDV-a i ovo, rekli su da će ukinuti porez na promet nekretninama, i nema više APN-a kao takvog. To je super. Povećajte plaće, veća primanja i da imaju veću kreditnu sposobnost. Ključ je u radnim mjestima i plaćama", dodao je.

Ono što može biti problem, oslikava primjer iz Dalmacije: kad netko ima dva apartmana koja iznajmljuje i dosad mu je porezno opterećenje bilo gotovo nula. "Sada će mu osnovno opterećenje biti 10 posto, pa ćemo dignut porez na nekretnine, a možda nakon ove turističke sezone koja nije bila sjajna, pa nije zaradio u skladu s očekivanjima, kod takvih je moguće da sve ove mjere motiviraju da taj svoj apartman stavi u dugoročni najam ili da ga proda. Ne kažem da neće biti uopće utjecaja, ali neće to biti tako dramatično i masovno da bi imalo implikaciju na neki veliki pad cijena. Vratimo se na to da države zapadne Europe imaju porez na nekretnine i svi imaju problem s priuštivim stanovanjem", zaključio je Vujović.

A kako će zapravo cijela porezna reforma izgledati, koga će obuhvatiti, koje kategorije, koje nekretnine...za to ćemo se još malo strpjeti. Vlada to radi, kako ističu, kako bi mladi mogli pronaći svoj krov nad glavom jer si sada ne mogu priuštiti kupiti stan ili kuću jer su cijene visoke. A prije toga treba riješiti pitanje plaća. Planiraju i naši vladajući dodatno rasteretiti plaće. Prema onome što se najavljuje vezano je to uz osobni odbitak i porezne stope, no tko će profitirati i mogu li se oni s niskim plaćama nadati povećanju totek treba vidjeti.

