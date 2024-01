Glavni direktor GA Croatia d.o.o., tvrtke zadužene za aktivnosti uvoza i distribucije vozila marki Renault, Dacia i Nissan u Hrvatskoj, Petar Nevistić, dao je veliki intervju za Net.hr u kojem je govorio o velikom uspjehu Renaulta u 2023. godini, ali i o tome kako vidi budućnost autoindustrije.

Nevistić je u razgovoru istaknuo da je bio dosta kritičan prema svemu što se događa u autoindustriji, a zbog svega je čak odlučio i nastaviti svoje školovanje da vidi gdje idu energetika i industrija generalno.

"Nekako se uvijek vratimo na taj europski 'Fit for 55', gdje moramo smanjiti emisiju CO2, a do 2050. godine biti na 0. Trebamo si postaviti pitanje jesmo li mi uopće na tom tragu i idemo li prema tom planu. Ako pogledamo sve europske proizvođače automobila, apsolutno da, jer svi pričamo i pokazujemo da su svi novi automobili djelomično ili u cijelosti elektrificirani. Ali, onda s druge strane postavljamo pitanje postoje li resursi i infrastruktura koja će u tako kratkom periodu pratiti da ti auti mogu biti na struju. Trenutno će svi reći da ne. Imamo li izbora? Isto tako ne", kaže.

"Mislim da će progresivno dolaziti i nove tehnologije, da u budućnosti nećemo pričati samo o elektrificiranim automobilima već vjerojatno i o biogorivu, vodiku, i da ćemo do te 2050. vjerojatno imati još velike zaokrete u autoindustriji", dodaje.

"Kada se pita Renault, Nissan i Daciju, apsolutno nove tehnologije, hibridne tehnologije i struja koja olakšava autonomiju i način punjenja našim kupcima - znači punjenje koje nije satima već jako brzo, što danas već nudi većina automobila, ali rekao bih u dostupnijoj cijeni i tehnologiji. Također, puno veća autonomija i puno veće baterije“, rekao je Nevistić.

Dodao je još jednu zanimljivu tezu. "Rekao bih da će cijela industrija vjerojatno otići u koncept 'pay as you drive'. To znači da će netko kome ne treba autonomija od 600 kilometara kupiti jeftiniji auto koji može napraviti 200 kilometara, a netko tko treba 500 kilometara, kupit će isti takav auto, ali će moći napraviti 500 kilometara“, kaže.

Cijene se neće vratiti na staro

No, tu važnu ulogu moraju odigrati i neke druge strane. "Ako država ne odradi svoj dio - infrastrukturu, poticanje elektromobilnosti skupa s cijelom Europom - teško će naši kupci moći pratiti taj zaokret u kojem je danas autoindustrija. Ili ćemo imati podršku ili ćemo biti još veći uvoznik rabljenih automobila iz zapadne Europe", ustvrdio je Nevistić.

Ono što se možda i najviše zamjera autoindustriji zadnjih nekoliko godina su cijene automobila koje su dosta porasle.

Hoće li doći do pada ili neke relaksacije cijena na tržištu? Nevistić kaže da se boji da do pada cijena neće doći. "Novi standardi svega što danas vidimo su toliko otišli prema gore da općenito europska ekonomija samo želi zaustaviti inflaciju i daljnji rast. Ako gledamo samo kroz povijest, kroz neke druge industrije gdje su cijene bile, a gdje su danas, ne vide se nikakvi padovi“, kaže.

"Nadam se da će ljudi generirati veće plaće u nekom periodu da se to može podnijeti, nekakve korekcije na način da je elektronika dostupnija ljudima, da proizvodnja elektronike, baterija, punionica i sve ostalo idu prema prihvatljivijoj cijeni u odnosu na sadašnje ice motore, motore s unutrašnjim ubrizgavanjem, pa da na taj način bude dostupnije ljudima. Ali da će doći do nekakvih velikih padova cijena – ne“, smatra.

Bit će tu s vremena na vrijeme nekih komercijalnih popusta gdje svaki proizvođač odluči odložiti na neko tržište neki određeni model.

"To sigurno da, to vidimo već sada, ali da će doći do nekih velikih pomaka u snižavanju cijena, bojim se da se to neće dogoditi. Ne zato što mi to ne bismo željeli, ja bih to prvi želio, ali jednostavno cijena sirovina, cijena proizvodnje, skupoća proizvodnje, posebice nas koji proizvodimo automobile većinom u Europi, pa cijena energenata, došlo je sve na tu razinu da jednostavno proizvođači ne bi imali otkud izvući takve budžete da bi mogli spustiti cijene u tom dijelu. Nadam se da da, ali gotovo sa sigurnošću mogu reći da ne", zaključio je Petar Nevistić, glavni direktor GA Croatia d.o.o. u intervjuu za Net.hr.

