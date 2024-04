Na promidžbu u 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj, HDZ s partnerima potrošio je 905.000 eura, što je 177.000 eura manje od iznosa koji je potrošila SDP-ova koalicija Rijeke pravde.

HDZ je potrošio manje i kad se troškovima promidžbe u Hrvatskoj pribroji 68.300 eura koliko je uložio u promidžbu u 11. izbornoj jedinici u kojoj SDP-ova koalicija nema svoju listu.

Najviše uložili u 3. izbornu jedinicu

Sveukupno, u svih 11 izbornih jedinica HDZ i njegovi partneri HDS, HNS, HLSS i HSU na oglašavanje u različitim medijima, zakupnine i najamnine prostora za izborne aktivnosti itd. potrošili su 973.000 eura, SDP s partnerima gotovo 1,1 milijun eura.

Na promidžbu u Hrvatskoj, HDZ je najviše (104.000 eura) uložio u 3. izbornu jedinicu u kojoj listu nosi župan Anđelko Stričak, najmanje u 5. (68.600 eura) gdje listu nosi ministar Marin Piletić.

Po uloženim sredstvima slijede 10. (103.500 eura) i 2. izborna jedinica (103.000 eura), a na samom začelju su 1. izborna jedinica (80.400 eura) gdje listu HDZ-a i partnera nosi predsjednik HDZ-a Andrej Plenković i 6. (79.000 eura) gdje listu nosi ministar Davor Božinović.

Od donatora 432.000 eura, Plenković donirao 3900 eura

Uz činjenicu da je HDZ u izbornu godinu ušao s "plusom" na stranačkom računu od 1, 7 milijuna eura, u pokrivanju izbornih troškova pomoći će mu i 432.000 eura od donatora.

Najviše, 20.000 eura, donirala mu je tvrtka Bistra iz Đurđevca, njegov gotovo tradicionalni donator.

Po 10.000 eura uplatili su mu tvrtke Đurkin iz Čakovca, Jadranski pomorski servis iz Rijeke te Koprivno Kamen iz Splita.

Široke ruke bio je i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković koji je uplatio 3.900 eura, a po uplaćenim iznosima slijede ga Gordan Grlić Radman i Željko Reiner, po 3.000 eura.

Davor Božinović uplatio je 2.000 eura, a ordinacija dentalne medicine njegove supruge dr. Božinović iz Zaprešića, također 2.000 eura.

Isti iznos uplatio je i Branko Bačić, dok su Gordan Jandroković i Nataša Tramišak uplatili po 1.600, odnosno 1.500 eura.

Uplatili i europarlamentarci, ministri...

Podulji je popis poznatih HDZ-ovaca koji su stranačku promidžbu podržali sa po 1.000 eura, među njima su europarlamentarci Karlo Ressler, Sunčana Glavak i Tomislav Sokol, ali i zastupnici i ministri čija su imena na listama za Sabor, Krunoslav Katičić, Nina Obuljen Koržinek, Marijana Petir, Marin Piletić, Damir Habjan, Radovan Fuchs…

Nešto skromnija od kolega bila je ministrica Nikolina Brnjac koja je uplatila 600 eura.

Po 1.000 eura uplatili su još neki kandidati za Sabor, primjerice liječnica Alemka Markotić, Vladin glasnogovornik Marko Milić, Zrinka Mužinić Bikić, stranačka uzdanica u 10. izbornoj jedinici.

Kapulica donirao 1.000 eura

Među imenima onih koji nisu na listi, a donirali su stranku je i ime HDZ-ova veterana i utemeljitelja Marija Kapulice koji je na stranački račun uplatio 1.000 eura.

Građani političkoj stranci, neovisnoj listi i kandidatu mogu donirati do 3. 981 eura, a tvrtke do 26. 544 eura.

Noćas u ponoć istekao je rok do kojega su svi sudionici travanjskih izbora za Hrvatski sabor trebali Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostaviti financijske izvještaje o financiranju promidžbe, koliko ih je to učinilo, DIP će objaviti naknadno.

Sudionici koji to nisu učinili, ili su učinili nepotpuno, mogli bi se u konačnici suočiti i sa kaznama od 1. 327 do 13. 272 eura, ako se radi o političkim strankama ili kaznama od 265 do 654 eura, ako je riječ o kandidatima ili osobama koje zastupaju neovisne liste.

Uz ovaj, prvi financijski izvještaj, svi izborni sudionici moraju podnijeti i završni, zaključno sa 17. svibnja i on će dati punu sliku o tome kako je financirana izborna promidžba.

