Mostov kandidat za premijera i nositelj liste u VI. izbornoj jedinici Nikola Grmoja objavio je poziv na sučeljavanje upućen premijeru Andreju Plenkoviću i šefu SDP-a Peđi Grbinu uoči parlamentarnih izbora na web stranici pod nazivom "AP* JAVI SE".

"Slabokrvni Andrej se skriva iza Milanovića. Tvrdi da Milanović nije kandidat, što i nije. Peđa, u tebi je 2 i 10, neki će reći nesposobnosti. Ti da i želiš ne možeš se sakriti iza Milanovića. Prihvati ti barem poziv na sučeljavanje, tada ni Plenković neće moći pobjeći. Pozivam tebe, Peđa, i Andreja. Vrijeme je da se suočimo da bi hrvatski građani mogli odlučiti koga će izabrati na ovim izborima", poručio je Grmoja u videu koji se vrti na vrhu stranice.

Ponudio im dvije opcije

Uz kraticu AP stoji karikatura premijera Andreja Plenković i pojašnjenje kratice "ako postojiš".

Foto: Most / Screenshot Foto: Most / Screenshot

Zainteresiranim za sučeljavanje ponudio je dvije opcije za odgovore. Za one koji prihvate izazov i kliknu "može, osjećam se hrabro", otvara se novi prozor na kojem izazivač može odabrati željeni datum sučeljavanja i vrijeme.

Druga je opcija "ok, ali naručio bih pitanja", koja otvara novi prozor s tekstom "a ne možemo ti baš toliko olakšati, ipak si ti premijer, iako još kratko. Izaberi datum, ne boj se", stoji u odgovoru.

Do kraja kampanje ostalo je šest dana, no još nismo imali priliku vidjeti sučeljavanje vodećih imena dviju najvećih stranaka, kao što se to bio običaj na prošlim izborima. Grmoja je sada bacio rukavicu dvjema političkim opcijama između kojih će, sudeći prema dosadašnjim anketama, biti najveća borba za sastavljanje parlamentarne većine i nove vlade.

A nije ovo prvi put da se u kampanji za nadolazeće parlamentarne izbore u travnju koriste pozivi putem web stranica. Jedan je Hrvat tako prije nekoliko tjedana preduhitrio SDP-ovu koaliciju i zakupio domenu "Rijeke pravde". "Je*iga, prestigao sam vas. Događa se i najboljima", stajalo je na internetskoj stranici.

Čovjek koji stoji iza svega pozvao je šefove SDP-a Peđu Grbina i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića da od njega otkupe domene. Odgovor je brzo stigao od SDP-a koji je odbio ovaj prijedlog, navodeći da su web stranice "već pomalo passe".

