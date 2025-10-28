HDZ-ovka optužena za zataškavanje smrti djeteta koje se ugušilo pizzom dobila novi mandat
Sumnja se da je sastavila lažni zapisnik o navodnom sastanku i naknadno mijenjala protokol o postupanju kako bi prikrila propuste
Bivša ravnateljica Centra za rehabilitaciju Rijeka Iva Letina, optužena da je zataškavala smrt djeteta koji se u centru ugušio pizzom, ponovno je izabrana za predsjednicu Općinske organizacije HDZ-a Matulji u Primorsko-goranskoj županiji.
Novi je mandat, prema pisanju 24 sata, dobila na unutarstranačkim izborima prošlog vikenda kao jedina kandidatkinja na listi. Uz to, Letina je i predsjednica Općinskog vijeća Općine Matulji.
Letina je dugogodišnja članica HDZ-a i političarka koja se često bavila socijalnim i obiteljskim temama te temom zaštite žena, mladih i ranjivih skupina. Njezin novi politički mandat dolazi istog mjeseca kada je protiv nje, i još četiri djelatnice Centra za rehabilitaciju Rijeka, podignuta optužnica zbog smrti 15-godišnjeg djeteta koji se ugušio hranom nakon što je ostavljen u sobi bez nadzora.
Podignuta optužnica
Sve se dogodilo prošloga rujna kada se 15-godišnji dječak ugušio pizzom nakon što je ostavljen sam zaključan u sobi. Bio je u izolaciji zbog agresije, ozljeđivao sebe i druge. Ubrzo nakon što je slučaj dospio u javnost, Letina je dala ostavku, ali i tvrdila da dječak nije dugo bio bez nadzora
"Oni su čuli u 18.50, po mojim saznanjima, da on lupa po vratima što je redovito radio. U 20.20, kako ja imam informaciju, djelatnica je otišla u vizitu", govorila je tada.
S druge strane, Ministarstvo rada i socijalne politike utvrdilo je propusta u radu ustanove, kao i naknadno mijenjanje internih pravilnika. Sada već bivša ravnateljica optužena je da je krivotvorila službene isprave i pomagala djelatnicama nakon kaznenog djela. Sumnja se da je sastavila lažni zapisnik o navodnom sastanku i naknadno mijenjala protokol o postupanju kako bi prikrila propuste.
Djelatnice su optužene da su dječaka u prostoriji ostavile dulje od 45 minuta i nisu ga posjećivale svakih 15 minuta sve do 20.30 sati.
Dok se za četiri djelatnice Centra traži godina i pol zatvora, Letini prijeti godina dana iza rešetaka. Ona se svojedobno pravdala da je u više slučajeva slala apel Ministarstvu zbog manjka osoblja i neadekvatnih uvjeta za dječaka.
