HDZ-ovka optužena za zataškavanje smrti djeteta koje se ugušilo pizzom dobila novi mandat

Bivša ravnateljica Centra za rehabilitaciju Rijeka Iva Letina, optužena da je zataškavala smrt djeteta koji se u centru ugušio pizzom, ponovno je izabrana za predsjednicu Općinske organizacije HDZ-a Matulji u Primorsko-goranskoj županiji.

Novi je mandat, prema pisanju 24 sata, dobila na unutarstranačkim izborima prošlog vikenda kao jedina kandidatkinja na listi. Uz to, Letina je i predsjednica Općinskog vijeća Općine Matulji.

Letina je dugogodišnja članica HDZ-a i političarka koja se često bavila socijalnim i obiteljskim temama te temom zaštite žena, mladih i ranjivih skupina. Njezin novi politički mandat dolazi istog mjeseca kada je protiv nje, i još četiri djelatnice Centra za rehabilitaciju Rijeka, podignuta optužnica zbog smrti 15-godišnjeg djeteta koji se ugušio hranom nakon što je ostavljen u sobi bez nadzora.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podignuta optužnica

Sve se dogodilo prošloga rujna kada se 15-godišnji dječak ugušio pizzom nakon što je ostavljen sam zaključan u sobi. Bio je u izolaciji zbog agresije, ozljeđivao sebe i druge. Ubrzo nakon što je slučaj dospio u javnost, Letina je dala ostavku, ali i tvrdila da dječak nije dugo bio bez nadzora

"Oni su čuli u 18.50, po mojim saznanjima, da on lupa po vratima što je redovito radio. U 20.20, kako ja imam informaciju, djelatnica je otišla u vizitu", govorila je tada.

S druge strane, Ministarstvo rada i socijalne politike utvrdilo je propusta u radu ustanove, kao i naknadno mijenjanje internih pravilnika. Sada već bivša ravnateljica optužena je da je krivotvorila službene isprave i pomagala djelatnicama nakon kaznenog djela. Sumnja se da je sastavila lažni zapisnik o navodnom sastanku i naknadno mijenjala protokol o postupanju kako bi prikrila propuste.

Djelatnice su optužene da su dječaka u prostoriji ostavile dulje od 45 minuta i nisu ga posjećivale svakih 15 minuta sve do 20.30 sati.

Dok se za četiri djelatnice Centra traži godina i pol zatvora, Letini prijeti godina dana iza rešetaka. Ona se svojedobno pravdala da je u više slučajeva slala apel Ministarstvu zbog manjka osoblja i neadekvatnih uvjeta za dječaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Ravnateljica i djelatnice Centra u Rijeci optužene zbog smrti dječaka (15)