HDZ oštro uzvratio Hajdašu Dončiću: 'Je li slijep kraj zdravih očiju ili besramni lažljivac?'

Na svojoj službenoj Facebook stranici, HDZ je oštro reagirao na nedavne izjave predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića na sjednici Glavnog odbora stranke. HDZ optužuje čelnika SDP-a da namjerno polarizira društvo i vraća ideološke podjele iz prošlosti.

Iz HDZ-a poručuju kako Hajdaš Dončić "ili ne vidi stvarnost ili svjesno iznosi neistine", odbacujući pritom njegove tvrdnje o smjeru u kojem Hrvatska trenutačno ide.

U nastavku prenosimo njihovo priopćenje u cijelosti:

"Je li Hajdaš slijep kraj zdravih očiju ili besramni lažljivac? Najvjerojatnije oboje. Pa nisu Andrej Plenković i HDZ-ovci marširali pod parolom “Balkanska federacija bez država i nacija” ili transparentima o “zajedničkom jugoslavenskom jeziku”, nego upravo Hajdaševi SDP-ovci!

Izgubljen u vremenu i prostoru, vulgarno potkapacitirani Hajdaš nastoji polarizirati društvo vraćajući Hrvatsku u '45. i na Balkan - iz kojih smo se izvukli pobjedom u pravednome Domovinskom ratu.

Nastavljamo predano raditi posao za koji smo već 3x zaredom dobili povjerenje hrvatskog naroda - razvijati zemlju & povećavati plaće i zaposlenost. Nastavljamo biti jedina brana normalne Hrvatske pred upravo takvima kao što je Hajdaš".

'Hrvatska nosi kaput s dva lica'

Podsjetimo, Hajdaš Dončić u svom je govoru oštro kritizirao premijera Andreja Plenkovića i aktualnu vlast.

"Hrvatska danas nosi kaput s dva lica, jedno je europsko koje govori o suživotu, pravu na glazbeni, kulturni ili sportski izražaj, i koje priča o demokraciji, a drugi je balkanski koji se hrani motivima iz prošlosti koji govore 'gdje si bio koje godine'. I naš premijer voli taj kaput. Umjesto da mladoj Hrvatskoj govori jasne poruke protiv radikalizma, on pleše tango s balkanskim mirisom", poručio je Hajdaš Dončić SDP-ovcima u uvodnom govoru na sjednici Glavnog odbora stranke.

Od zadnje sjednice Glavnog odbora u rujnu dogodilo se puno stvari u Hrvatskoj za koje, kazao je šef SDP-a, "nisam mislio da će se dogoditi."

