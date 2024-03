Naš rođak Martin Žarković, rodom iz Jadovna, kao čikaški policajac upucao je prije 90 godina američkog gangstera i "državnog neprijatelja broj 1" Johna Dillingera, zbog čega se na par mjeseci morao skloniti u Jadovno, tvrde Gospićani Ivica Novačić – Ćiro i Ivan Tomljenović.

Rodne kuće nekadašnjeg narednika, pa zatim i načelnika policije Istočnog Chicaga Martina Žarkovića više nema, ali i dalje postoji obiteljska priča o njemu.

Žarkovićeva ljubavnica "cinkala" Dillingera

A postoji i puno poznatija, holivudska priča jer je u filmu "Gangsteri" američkog redatelja Michaela Manna iz 2009. godine Žarković bio jedan od likova – glumio ga je John Michael Bolger, dok je Johnny Depp utjelovio Dillingera, jednog od najpoznatijih gangstera iz vremena Velike depresije, čijim je ubojstvom pred čikaškim kinom "Biograph" počeo jenjavati veliki kriminalni val iz toga vremena.

Novačić - Ćiro napominje da se likvidacija Dillingera dogodila 22. srpnja – upravo na Dan grada Gospića. Čuvenog pljačkaša banaka izdala je tog dana "žena u crvenom" Ana Sage, pravog imena Ana Cumpanas, Rumunjka koja je bila vlasnica bordela i prijateljica s Polly Hamilton s kojom se Dillinger bio u vezi.

Sage je javila Žarkoviću da Dillinger odsjeda kod njih i da je vodi s Polly u kino, a to je učinila ne bi li isposlovala dozvolu za boravak i rad u SAD-u i dobila 5000 dolara. Njezin zaštitnik, a vjerojatno i ljubavnik Žarković to je dojavio agentima Federalnog ureda za istrage (FBI) i postavljena je klopka.

Sage je prozvana "ženom u crvenom" jer je nosila haljinu te večeri da bi je policajci po njoj prepoznali, no povijest bilježi da ta haljina nije bila crvena nego narančasta. Upoznala je Žarkovića dok je radila u bordelu kod "Big Billa" Subotića, čiji je posao preuzela i proširila.

Možda je bila zajednička ljubavnica Žarkovića i Dillingera, barem takvu predaju poznaje Tomljenović. "Imali su moj ujac i taj lopov istu curu, a ona je izdala da idu u kino. Dali su joj neke novce i šupirali je iz Amerike. Rekli su joj da će je tu ubit njegovi lopovi. I ujca su čuvali", kaže.

Pištolj iz kojeg je ubijen Dillinger pripadao Žarkoviću

Nakon što je Dillinger odgledao film i izašao iz zgrade uočio je agente FBI-a i počeo bježati, no ipak su ga stigli i ubili. Po službenoj verziji za to su zaslužna tri agenta FBI, no Ćiro u to ne vjeruje i tvrdi da ga je upucao upravo njegov rođak Žarković.

"Zatajeno je da je on pucao, a pištolj iz kojega je ubijen Dillinger na aukcijama se prodavao za 27.000 dolara", rekao je Novčić i kao dokaz priložio članak iz Chicago Tribunea iz 1998. godine o prodaji pištolja marke Smith & Wesson za koji se tvrdi da je njime ubijen Dillinger i da je pripadao Žarkoviću.

Smatra da Amerikanci ne žele prihvatiti mogućnost da bi "državnog neprijatelja broj 1" ubio netko tko nije jedan od njih.

Nakon ubojstva Dillingera Žarković doputovao sa suprugom u Jadovno, a Tomljanović kaže da je iz Amerike tada došao i njegov prijatelj "Grga Amerikanac" s vrećama novca i u Gospiću kupio tri najveće kuće. "Možda je taj novac plijen iz banaka", pretpostavlja.

Novačić je rođen 1969. godine, a te je godine Žarković umro, pa ga nije upoznao, ali ga je poznavao Tomljenović koji se 1958. godine zaputio živjeti i raditi u Kanadi.

Martin Žarković rođen je 1895. kao jedini sin Ivana i Franjke Žarković, koji su imali još i kćeri Iku, Milku, Mandu i Anku. Manda je Tomljenovićeva majka, a Ika je Novačićeva baka.

Žarković je pred izbijanje Prvog svjetskog rata poslan "preko bare", prvo u Kanadu, pa je kasnije prešao u SAD i postao policajac.

Hvatao je neke lopove, te "dilinđere"

Martin je imao 16 godina kada je otišao u Kanadu, a stigao je u Thunder Bay, gdje ja sad živim. Nije mogao dobiti posao jer je bio mlad, nosio je vodu ljudima na prugi. Dobio je posao tamo gdje se prave brodovi kao čuvar, kasnije je otišao u SAD i postao policajac, priča Tomljenović.

"Hvatao je neke lopove, te 'dilinđere'. Ne znam puno o njemu, ali me obilazio u Kanadi sa suprugom Helenom, koja je bila Poljakinja. Rastao se bio s prvom ženom, a s njom je imao dijete – bila je ljubomorna, on je detektiv, svagdje zalazi, zalazi kod žena… Žene su ga voljele", rekao je.

Tvrdi da su ujak i ujna došli k njemu u posjete u Kanadu i da je tom prilikom dobio ručni sat marke Rolex.

"To je sat koji mu je sudac dao od Dillingera, a ujna onda meni jer je ujac imao dosta satova. Taj sat je bio pun rubina, težak i vrijedan. Dugo sam ga nosio, a onda dao majstoru da ga očisti, no petu se nedjelju nije javljao i na kraju mi uvali isti takav, ali jeftiniji i bez potpisa kome pripada – Dillingeru", kaže vitalni 89-godišnjak koji i dalje sam putuje na relaciji Kanada – Hrvatska.

Slučaj je i dalje kontroverzan, pa je američki pisac Jay Robert Nash, koji se specijalizirao za biografije kriminalaca, objavio knjigu "Dosje Dillinger" iz 1983. u kojoj argumentira da te večeri 22. srpnja 1934. nije ubijen "državni neprijatelj broj 1" nego sitni kriminalac Jimmy Lawrence, a u toj zavjeri navodno je ključnu ulogu imao Žarković.

