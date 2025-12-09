Game Changer konferencija se proširila na šestu zemlju: 'Ideje cvjetaju kad su pravi ljudi na pravom mjestu'

Game Changer najavio je otvaranje nove, šeste destinacije na kojoj će se održati u 2026. godini – Švicarske!

Time Game Changer nastavlja svoje europsko širenje. Nakon Londona, Ljubljane, Tivta, Venecije i Zagreba, u kojem je sve počelo, potvrđeno je da će Švicarska 2026. godine postati šesta stalna destinacija ove platforme. Ulaskom na jedno od najinovativnijih i najstabilnijih europskih tržišta, Game Changer dodatno jača svoju poziciju najbrže rastućeg super ekosustava posvećenog novim tehnologijama, digitalnoj transformaciji, održivom razvoju i kreativnim industrijama.

Švicarska, kao globalno središte inovacija, financija, urbanih rješenja i visokotehnoloških industrija, predstavlja idealnu pozornicu za format koji okuplja lidere, vizionare, startupe, investitore i pokretače promjena iz cijele Europe. Prvi Game Changer Switzerland zakazan je za ožujak 2026. godine.

Što je Game Changer?

Game Changer ima misiju stvoriti platformu koja će dati ključni doprinos integraciji progresivnih tehnoloških rješenja u svakodnevni život i rad. Kroz poticanje suradnje i implementaciju inovacija, Game Changer želi transformirati način na koji se koriste tehnologije, pretvarajući dobre ideje u stvarne promjene.

U suvremenom društvu tehnologija je postala neizbježan dio svakodnevice. Iako se neki ljudi boje tehnoloških promjena, važno je shvatiti da tehnologija donosi brojne koristi i da je razumijevanje ključno kako bismo prevladali strahove i maksimalno iskoristili njezine prednosti. Tehnologija je stvorena kako bi nam olakšala svakodnevni život i poslovanje, a nudi i brojne mogućnosti za kreativni razvoj. Važno je poticati obrazovanje o tehnologiji kako bismo bolje razumjeli njezinu ulogu i maksimalno iskoristili njezine prednosti. Time možemo zajedno graditi budućnost koja je inovativna, inkluzivna i prosperitetna. Game Changer postoji kako bi tehnologiju učinio humanijom, a tehnološki prijelaz lakšim za sve.

Tko se okuplja na Game Changer konferencijama?

U svakom gradu, Game Changer konferencija nastoji okupiti veliki broj predavača i panelista koji su autoriteti u ovom području djelovanja. Na svakom događanju, svi oni predstavljaju case studije, interne priče s tržišta, predočavaju trendove i smjer kojim se razvija ova izrazito financijski izdašna industrija te prezentiraju koja su nam znanja, alati i vještine potrebni da uhvatimo korak s budućnošću koja je već započela. Kako ćemo se suočiti sa stvarnošću metaverzuma ako ne poznajemo njegove osnove – ili gaming koji je već stigao i otvorio vrata revolucionarnim promjenama pred nama?

Što Game Changer izdvaja od drugih konferencija?

Iskustvo. Game Changer konferencije nisu samo formalne prezentacije ili paneli. Svaki detalj – od lokacije i lifestyle elemenata do digitalne interakcije – osmišljen je da inspirira i povezuje sudionike. To je ekosustav u kojem se investitori, startupi, stručnjaci i zajednica okupljaju, a ideje odmah mogu dobiti praktičan oblik.

Kad i gdje je sve počelo?

Prva Game Changer konferencija održana je 1. prosinca 2022. godine u Zagrebu, u Z centru u Cinestar dvoranama, gdje se održava i danas. Bila je to prva poslovna konferencija koja je iz kuta gaminga obuhvatila teme poput developmenta, web3 tehnologija, eCommercea, animacije, digitalnog dizajna, AI-ja i big data analitike, blockchaina, kriptovaluta, cyber sigurnosti, NFT-a te mnogih drugih aktualnih trendova. Nakon Zagreba uslijedile su konferencije u Sloveniji, Crnoj Gori i Velikoj Britaniji, a prva Game Changer konferencija u Veneciji zaokružila je 2025. godinu.

"Posjetili smo nevjerojatne gradove – London, gdje smo osjetili međunarodnu energiju i inovacije; Tivat, gdje je mediteranska inspiracija našim razgovorima dala posebnu toplinu; Veneciju, gdje umjetnost i kreativnost stvaraju sinergiju; Zagreb, gdje smo povezali regionalnu zajednicu; te Ljubljanu, koja nas je 24. studenoga dočekala otvorenošću i pozitivnom energijom što je završni događaj 2025. učinilo posebno inspirativnim. U svakom od tih gradova osjetili smo kako ideje cvjetaju kada se pravi ljudi susretnu na pravom mjestu," izjavio je jedan od suosnivača Game Changera, Nebojša Rosić.

