Bivši HDZ-ov ministar Mario Banožić, kojeg se tereti da je u studenom prošle godine izazvao prometnu nesreću sa smrtnom posljedicom, podnio je po svojoj odvjetnici žalbu na rješenje optužnog vijeća vinkovačkog Općinskog suda, kojim se odbija njihov raniji prijedlog za izdvajanjem nezakonitih dokaza.

Njegova obrana, naime, smatra da iz spisa treba izdvojiti zapisnik o vještačenju i mišljenje Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" od ožujka 2024. kao i očitovanje vještaka iz travnja.

Prvi je put Banožić tražio izdvajanje nezakonitih dokaza u lipnju ove godine kada je Općinski sud odbio njegov prijedlog, a obrana se sada odlučila na novi manevar.

Da će upravo potencijalno novo vještačenje biti ključ njegove obrane, potvrdila je ranije za RTL Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina. "To što je sudar bio u suprotnom kolničkom traku ne znači da je gospodin Banožić pretjecao. Mi ćemo svakako tražiti novo vještačenje. Na tome ćemo bazirati našu obranu", poručila je dodajući da ne sumnja u vjerodostojnost vještaka, ali da je bio veliki pritisak u odnosu na cijeli slučaj od početka.

Što su rekli vještaci?

A dva su različita vještaka utvrdila da se kamion, iza kojeg je kobnog jutra vozio Banožić, kretao iz Vinkovaca prema Županji brzinom od 76 kilometara na sat.

U svom terencu bivši je ministar krenuo pretjecati kamion i kad je prešao u suprotni trak, naletio je na kombi čiji je vozač na mjestu preminuo. Kako smo ranije doznali, kombi se kretao brzinom nešto višom od 90 kilometara na sat, dok je Banožić vozio oko 100 kilometara na sat.

Ograničenje na toj cesti je 90 km/h, a ni jedan ni drugi vozač u trenutku sudara nisu bili vezani.

Nisam pretjecao - demantirao je Banožić u ekskluzivnom intervjuu RTL-ovom Andriji Jarku više od pola godine nakon nesreće, tvrdeći da se zadnji dio Šarićeva kombija našao u njegovoj prometnoj traci prije nego što su se sudarili.

"Ono što mogu reći je da nakon svoje vožnje koja je išla u pravcu prema Županji, nakon kamiona koji je vozio ispred mene nekakvih 100 metara, na suprotnom traku pojavljuje se kombi bijele boje koji u nekom trenutku sa svojom zadnjom stranom prelazi u moju stranu. Da li se to dogodilo zbog kočenja ili zbog nečeg drugog, ja sad to u tom trenutku ne mogu reći. Uglavnom, njegova zadnja polovica prelazi u moju stranu.

Banožić: 'Nisam pretjecao'

Ja u tom trenutku pokušavam kočiti, međutim odlazim na lijevo i zato se dogodilo ono što sam rekao, nije frontalni sudar nego on je bio više bočno, ali dopustimo da to fizika pojasni, da ja ne bih sad ovdje bio prometni stručnjak. Ali, do samog trenutka sam pokušavao da ne dođe do tog kontakta. Ono što sam zadnje mogao je stisnuti kočnicu i pokušati napraviti najbolje što mogu. Međutim, dogodilo se to da ja sam završio u suprotnoj strani. Dogodio se sudar koji se dogodio", tvrdio je Banožić, dodajući da se nisu sudarili baš frontalno, "far o far" kako se ranije pisalo.

"Kada promatramo stranu fizike, vidimo da to nije baš tako kako se opisano, far u far. Odnosno, bio je tu malo drugačiji događaj koji ja prije svega očekujem od vještaka da utvrde", govorio je te dodao kako očekuje da struka odredi što se događalo u kobnim trenutcima, prvenstveno oko traga kočenja.

"Što se tiče kamiona, on je bio ispred nas. Ono što očekujem od struke da dokaže upravo to što se točno dogodilo odnosno da taj trag kočenja ne može nikako biti taj trag koji dovodi do radnje koja se zove preticanje, jer ako pretječete, onda ne kočite. Nemojmo prezentirati završnu točku koja je bila po medijima, da je fotografirano vozilo i reći evo to je bilo tu. Da mi netko trag kočenja označi, a da ne objasni kako postoji trag kočenja ako sam ja to obilazio. Je li i vi obilazite s tragom kočenja? To je ono što ja želim upravo, da struka kaže svoje i tako da fizika objasni kretanje vozila. Ne samo kretanje vozila, brzinu vozila, ali isto tako i trenutak, odnosno sam kut sudara i tada će se vidjeti da su mnoge stvari izrečene, a nisu točne", poručio je bivši prvi čovjek Ministarstva obrane.

Tog 11. studenog u šest ujutro Banožić je krenuo u lov. Naletio je na kombi iz suprotnog smjera u kojem je na mjestu poginuo otac dvoje djece Goran Šarić. Banožić je s teškim ozljedama prevezen u bolnicu gdje je proveo dva tjedna. DORH je iz medija saznao da je pušten iz bolnice, a gotovo pola godine trebalo je da se podigne optužnica protiv njega.

Na teret mu se stavlja kazneno djelo protiv sigurnosti, odnosno izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Postupak protiv njega krenut će se na vinkovačkom Općinskom sudu nakon što se potvrdi optužnica, a Banožiću prijeti i do osam godina zatvora.

