Pogledajte kakvi minusi nas čekaju. Na ovim dijelovima bit će i snijega

Hrvatska i cijela Europa pripremaju se za veliku promjenu vremena.

Kako javlja Severe Weather Europe, sa sjevera će se proširiti arktička eksplozija, a razvijene, višestruke i intenzivne oluje brzo će se kretati Europom. Predviđaju se jaka kiša, jak snijeg i mećava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IstraMet na svojem Facebook profilu objavila je prognozu u kojoj navode da će oborine u četvrtak navečer u većem dijelu kopnene Hrvatske započeti u obliku snijega. Moguće je da zaleprša i u središnjoj Istri. Zatim će u noći naglo zatopliti, a snijeg će na kišu okrenuti i u Gorskom kotaru. "Ujutro će s frontom ponovno zahladiti, stoga će kiša u dijelu zemlje okrenuti na snijeg, ali oborine neće dulje potrajati", navodi IstraMet u prognozi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

DHMZ upalio alarme

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je upozorenja za utorak, srijedu i četvrtak. Tako je u utorak u Dalmaciji vrijeme potencijalno opasno zbog vjetra, dok se u gospićkoj i riječkoj regiji upozorava na kišu koja mjestimice može biti i obilna.

Foto: DHMZ

U srijedu su izdana upozorenja za sve regije. Na području Velebitskog kanala vrijeme će biti izuzetno opasno. Zbog vjetra je upaljen crveni alarm. Kvarner, Kvarnerić i splitska regija obojeni su u narančastu boju koja označava opasno vrijeme.

Foto: DHMZ

Na jugu i zapadu Hrvatske i u četvrtak će na snazi biti upozorenja. DHMZ upozorava na opasno vrijeme zbog vjetra na području Velebitskog kanala.

Foto: DHMZ

Tanja Renko: 'Sa srijedom stiže promjena'

Podsjetimo, naša meteorologinja Tanja Renko najavila je da sa srijedom stiže izražena promjena vremena. Na kopnu će jugozapadnjak naglo okretati na sjeverni i sjeverozapadni vjetar s kojim će stići hladniji zrak, a i kiša će u višem gorju prelaziti u snijeg. Krajem srijede prestanak oborina i kratak predah do četvrtka poslijepodne. Zatim nova porcija oborina, a do petka navečer i vrlo vjerojatno ozbiljniji snježni pokrivač i to kako se sada čini ne samo u gorju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Buran tjedan očekuje se i na Jadranu. "Vjetar će do subote ujutro povremeno biti jak i olujan, a treba računati i na izraženiju odnosno obilniju oborinu. Svakako za sve aktivnosti preporučuje se pratiti upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda", upozorila je naša meteorologinja.

POGLEDAJTE VIDEO: Toplije jutro, a onda i nova porcija oborina. Za ljubitelje snijega imamo dobre vijesti

Tekst se nastavlja ispod oglasa