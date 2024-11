Arktička eksplozija nad Europom. Poznati servis izdao upozorenja, opasnost prijeti i Hrvatskoj

Za Europu dolazi velika promjena vremenskih prilika, javlja Severe Weather Europe (SWE) u novoj prognozi. Arktička eksplozija proširit će se sa sjevera, što će dovesti do razvijanja višestrukih intenzivnih zimskih oluja koje će se brzo kretati Europom. Predviđena je jaka kiša, jak snijeg i mećava.

Ostatak studenog obilježit će mnogo dinamičniji vremenski obrazac, s višestrukim intenzivnim zimskim olujama koje će prelaziti kontinentom te uzrokovati intenzivne frontalne sustave s velikim snijegom i jakim vjetrovima.

Zimske oluje u zapadnoj Europi

Ovaj će se tjedan razviti višestruki vremenski frontalni sustavi sa zimskim olujama, donoseći snijeg u dijelove zapadne Europe, a intenzivan snijeg i mećava doći će do Švedske i Finske već u srijedu. Zatim će u petak uslijediti još jedna duboka niska i snježna mećava za Alpe i sjeverni Balkanski poluotok. Uvjeti će se ponovno pogoršati nad zapadnom Europom tijekom vikenda jer se predviđa da će snažna sjevernoatlantska oluja pogoditi Irsku i UK. Značajan površinski frontalni sustav će se razviti od Ujedinjenog Kraljevstva do Beneluksa i Njemačke u utorak, brzo se krećući sjeveroistočno prema Poljskoj i Švedskoj. Sustav će se postupno kretati prema sjeveroistoku preko Baltičkog mora, pogoršavajući uvjete s jakim snijegom i mećavom u južnoj Švedskoj tijekom srijede. Jak snijeg s jakim vjetrovima podržat će uvjete gotovo snježne oluje sjevernije u središnjoj Švedskoj i južnoj Finskoj do noći sa srijede na četvrtak ujutro.

U četvrtak će središte niske razine sazrijeti i početi slabiti dok se kreće prema istoku prema baltičkim zemljama. Bit će to hladan, zimski dan s velikim pljuskovima snijega u regiji. Jak snijeg nastavit će padati sjevernije. Većina skandinavskih zemalja će tijekom sljedećeg vikenda biti na udaru značajnijeg snijega.

Ranije u utorak i srijedu predviđa se dosta snijega u dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva i Irske. Krajem ovog tjedna, fokus na značajno zimsko vrijeme pomaknut će se južnije jer još jedan hladni režanj prodire dublje u kontinent.

Jak snijeg u Sloveniji i Hrvatskoj

U petak će nad Slovenijom i Hrvatskom vjerojatno uslijediti jak snijeg. Lokalno bi se mogla razviti mećava, jer će puhati jaka bura.

Ako se potvrdi, to bi donijelo značajnu snježnu mećavu i veliku akumulaciju snježnih oborina u dijelovima Slovenije i Hrvatske. Ponegdje je moguće 15-40 cm svježeg snijega.

U zapadnim Alpama i balkanskim zemljama moglo bi se nakupiti puno snijega, uključujući Austriju, Mađarsku i zapadnu Rumunjsku.

