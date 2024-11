Europa na udaru polarne oluje: Ledeni val juri prema Hrvatskoj. Padat će i snijeg

Kako javlja DHMZ stiže nam još jedna promjena vremena koja donosi i snijeg. U utorak će biti promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu. U srijedu će oborina biti češća i lokalno obilnija, a uz nagli pad temperature već tijekom prijepodneva, kiša će u nastavku dana prelaziti u susnježicu i snijeg, ponajprije u gorju. U četvrtak sunčanije uz povremen slab snijeg u unutrašnjosti, duž obale i kišu. Umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar jačat će na jak te naglo i prolazno u srijedu okrenuti na sjeverac i buru.

Foto: DHMZ

Hladna fronta 'Pauline'

U Njemačku je stigla zima. Početkom tjedna došlo je do naglog pada temperature, kiše, snijega i crnog leda. "Pred nama je ubrzan i ponegdje izuzetno intenzivan vremenski tjedan, regionalno s udarima vjetra do orkanske jačine, te obilnim snježnim pljuskovima i grmljavinom. Na prijelazu u tjedan prešla nas je hladna fronta 'Pauline' i donijela rano zimsko vrijeme u planinske krajeve. Kiša prelazi u snijeg u središnjim i istočnim niskim gorskim lancima, uz jak do olujni vjetar i opasnost od skliskih uvjeta", javljaju meteorolozi.

U Tiringiji ima malo snijega. Na Schmückeu, kao i na Bleßbergu, palo je oko dvanaest centimetara. U Neuhaus am Rennwegu bilo je šest centimetara snijega. U Altenburgu su izmjerena još jedan ili dva centimetra. Nakon još jednog vrlo vjetrovitog do olujnog ponedjeljka, intenzivan vjetar stiže u utorak. Još uvijek postoje razlike u vremenskim modelima.

Meteorološki stručnjak dr. Karsten Brandt rekao je kako će u utorak Njemačku pogoditi polarni zrak s puno oluja. Snijeg i susnježica slijede u srijedu ujutro. Moguće je i 10 centimetara snijega. U utorak poslijepodne očekuju se jake oluje od Sjeverne Rajne-Vestfalije do Berlina.

Diplomirani meteorolog Dominik Jung iz wetter.net javlja: Od četvrtka će se granica padalina značajno spustiti. Prve pahulje snijega moguće su u četvrtak navečer i petak. Na cestama postoji opasnost od skliskih kolnika, posebno u niskim planinskim lancima.

Očekuje se da će snijeg pasti u Baden-Württembergu u četvrtak navečer, predviđa Njemačka meteorološka služba (DWD) u Stuttgartu. "Ljudi mogu očekivati ​​nekoliko centimetara snijega na višim nadmorskim visinama u Stuttgartu. Najviše točke u glavnom gradu su na oko 500 metara nadmorske visine", otkrivaju meteorolzi.

Izdana upozorenja za dijelove UK

Kako javlja Sky News i dijelove Ujedinjenog Kraljevstva bit će na udaru prave zime. Na snazi su žuta vremenska upozorenja, a prognostičari kažu da postoji "potencijal" da upozorenja "eskaliraju". Moglo bi pasti do 20 cm snijega u nekim područjima, upozoravaju. Met Office je upozorio da se ovaj tjedan očekuju led, niske temperature i snježni pljuskovi.

Žuto upozorenje za snijeg i led na snazi ​​je za veći dio sjevera zemlje, a pokriva područja u East Midlandsu, Yorkshireu, Walesu i sjevernoj Engleskoj. Onima u pogođenim područjima rečeno je da su mogući prekidi u opskrbi strujom. Met Office je rekao da postoji "mala vjerojatnost" da bi neke ruralne zajednice mogle biti odsječene te da bi autobusne i željezničke usluge mogle kasniti ili biti otkazane.

Žuto upozorenje izdano je i za dijelove Škotske. Na snazi ​​je upozorenje na tuču, susnježicu i snijeg, što će dovesti do skliskih kolnika i otežanih uvjeta za vožnju. Na planinama je moguća visina snijega do 10 cm, a u nižim predjelima do tri centimetra. Postoji opasnost od nestanka struje, neprohodnih cesta i zaleđenih površina, kao i "šansa" da ruralne zajednice budu odsječene.

