Europsko tužiteljstvo potvrdilo je za subotnji Jutarnji list da je tzv. afera Geodezija u njihovoj nadležnosti te da sve nadgleda Stalno vijeće s tri europska tužitelja iz drugih država članica.

Svaku važnu odluku u istragama Europskog ureda javnoga tužitelja (EPPO), uključujući i onu o započinjanju istrage zasnovanu na pravnoj analizi nadležnosti EPPO-a, nadgleda nadležno Stalno vijeće. Stalna vijeća su sastavljena od po tri europska tužitelja iz drugih zemalja članica, a ne iz same zemlje koja provodi istragu. To je napravljeno da bi se osiguralo nezavisno i objektivno nadziranje svakog slučaja.

Stalno vijeće motri akcije koje se poduzimaju tijekom pojedine istrage te odlučuje kada se ide u progon, a kada se obustavlja istraga ili primjenjuje skraćena procedura - dio je odgovora koji je Jutarnji list dobio iz Ureda glavne europske tužiteljice Laure Kövesi, a nakon nastavka optužbi premijera Andreja Plenkovića da EPPO uopće nije nadležan za slučaj Ministarstva kulture, odnosno 3D snimanja zgrada nakon potresa koje je Ministarstvo kulture povjerilo zagrebačkom Geodetskom fakultetu, a EPPO osumnjičio dvojicu profesora s tog fakulteta da su dio novca pronevjerili.

Navedeni dio odgovora iz EPPO-a može se referirati na Plenkovićeve tvrdnje, iz kojih proizlazi kako hrvatski premijer smatra da hrvatski ured EPPO-a zapravo nikome ne polaže račune.

"Ljudi misle da su to stranci, nisu, to su Hrvati, zamjenici državnih odvjetnika koji su radili prije u hrvatskom državnom odvjetništvu, a sada su se preselili u okviru iste institucije u sobu na čijem ulazu piše Ured europskog javnog tužitelja. Nema tu Luksemburžana, Francuza, Nijemaca…, sve su to naši ljudi", rekao je Plenković u jednoj od svojih izjava u kojima opetovano spori nadležnost europskih tužitelja, pišu novinari Jutarnjeg lista Ivanka Toma i Marin Dešković.

