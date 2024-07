Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) proširuje istragu o subvencijskoj prijevari i pranju novca u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Riječ je o istrazi otvorenoj protiv četiri okrivljenika i jednog trgovačkog društva. Sumnja se u još jednu subvencijsku prijevaru koju su počinili jedan od okrivljenika i još jedno trgovačko društvo.

EPPO u Zagrebu u listopadu je lani pokrenuo istragu u vezi s dodjelom bespovratnih sredstava Europske unije za poljoprivredu u sklopu natječaja "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva", u vrijednosti 2.5 milijuna eura. Prema priopćenju EPPO-a, natječaj je bio sufinanciran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) po stopi od 85 posto i državnog proračuna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Smatra se da je jedna od okrivljenih osoba, u razdoblju od veljače 2015. do listopada 2023., bila u dogovoru s preostale tri osobe, s ciljem da prijevarom dođe do bespovratnih sredstava Europske unije za poljoprivredu. U tijeku istrage otkriveno da je ta ista okrivljena osoba počinila još jednu subvencijsku prijevaru i to podnošenjem lažne prijave za izravna plaćanja kroz Integrirani administrativni kontrolni sustav (IAKS) za mjere ruralnog razvoja, financirane iz EPFRR-a, u ime drugog trgovačkog društva", stoji u priopćenju EPPO-a.

Inače, posjed poljoprivrednog zemljišta bio je jedan od glavnih kriterija prihvatljivosti prijave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Postoji sumnja da je, prije podnošenja prijave okrivljena osoba stvorila privid da ispunjava konkretan kriterij prihvatljivosti na način da je prijevarnim radnjama stekla zakup poljoprivrednog zemljišta velike površine u državnom vlasništvu. Nakon toga, u razdoblju između svibnja 2019. i srpnja 2021. godine, ta je okrivljena osoba podnijela Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju tri zahtjeva za plaćanje, koji su sadržavali neistinite podatke. Agencija je na temelju prva dva zahtjeva isplatila 58.885,91 eura, dok je u trećem zahtjevu utvrdila nepravilnosti, zbog čega nije došlo do još jedne isplate u iznosu od 6.839,33 eura. Zbog toga je EPFRR pretrpio gubitak od 58.885,91 eura", priopćili su iz EPPO-a.

EPPO će provesti "sve potrebne istražne radnje" da bi se utvrdile sve okolnosti tih navodnih kaznenih djela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Uzeli milijune za smokve koje nikad nisu posađene? Uhićena poduzetnica ranije tvrdila: 'Strastveni smo oko projekta'