ČESTITKE /

Dva sretna Hrvata osvojila po 50 tisuća eura, poznato gdje ide novac

Dva sretna Hrvata osvojila po 50 tisuća eura, poznato gdje ide novac
Foto: Pixabay

Sljedeće izvlačenje igre Joker je u subotu 25.04.2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 100.000,00 eura.

U 98. kolu igre Joker, izvučen je dobitni Joker broj 543751, koji je nekome iz Dubrovnika i Biograda na Moru donio dobitak Joker 6 u iznosu od 50.000,00 eura.

U Dubrovniku je odigran listić s jednom kombinacijom igre Eurojackpot, prekriženo je DA za dvije igre Joker te je za uplaćenih 4,00 eura ostvaren dobitak od 50.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera Tisak, Vukovarska 30, Dubrovnik.

Dobitak i u Biogradu na Moru

U Biogradu na Moru je odigran listić s tri kombinacije igre Eurojackpot, prekriženo je DA za igru Joker te je za uplaćenih 7,00 eura ostvaren dobitak od 50.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatska lutrija, Trg hrvatskih velikana 3, Biograd na Moru.

Sljedeće izvlačenje igre Joker je u subotu 25.04.2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 100.000,00 eura.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
