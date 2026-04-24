Dva sretna Hrvata osvojila po 50 tisuća eura, poznato gdje ide novac

U 98. kolu igre Joker, izvučen je dobitni Joker broj 543751, koji je nekome iz Dubrovnika i Biograda na Moru donio dobitak Joker 6 u iznosu od 50.000,00 eura.

U Dubrovniku je odigran listić s jednom kombinacijom igre Eurojackpot, prekriženo je DA za dvije igre Joker te je za uplaćenih 4,00 eura ostvaren dobitak od 50.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera Tisak, Vukovarska 30, Dubrovnik.

Dobitak i u Biogradu na Moru

U Biogradu na Moru je odigran listić s tri kombinacije igre Eurojackpot, prekriženo je DA za igru Joker te je za uplaćenih 7,00 eura ostvaren dobitak od 50.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatska lutrija, Trg hrvatskih velikana 3, Biograd na Moru.

Sljedeće izvlačenje igre Joker je u subotu 25.04.2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 100.000,00 eura.