Dron kod Dubrovnika gotovo srušio zrakoplov: Letovi preusmjereni, zračna luka zatvorena

U neposrednoj blizini Zračne luke Dubrovnik 13. travnja odvijala se prava drama - dron se opasno približio putničkom zrakoplovu tijekom završnog prilaza za slijetanje. Avion se u tom trenutku nalazio na visini od oko 200 metara, a situacija je mogla imati katastrofalne posljedice.

Posada zrakoplova odmah je prijavila incident Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe, koja je obavijestila policiju. Zračna luka Dubrovnik privremeno je zatvorena, a najmanje dva putnička leta preusmjerena su u Split.

Dron ugrozio živote i izazvao velike štete

Iz Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo poručuju kako je neovlašteni let dronom ugrozio sigurnost zrakoplova, putnika, posade i ljudi na tlu. Upozoravaju da ovakva ponašanja predstavljaju ozbiljnu prijetnju te mogu dovesti do velikih financijskih gubitaka. Prema procjenama, direktna šteta po preusmjerenom letu može iznositi i do 190.000 eura, dok je neizravna – poput propuštenih poslovnih i privatnih obveza – nemjerljiva.

Pravila postoje s razlogom: Letenje dronovima pod strogim nadzorom

U Hrvatskoj je letenje dronovima u blizini zračnih luka dopušteno samo uz posebno odobrenje, a i u nekontroliranim zračnim prostorima letenje je ograničeno na visinu od 120 metara uz prethodnu najavu preko službenog AMC portala.

Zabrinutost dodatno raste uoči protupožarne sezone. Svako uočavanje drona u blizini vatrogasnih letjelica dovodi do obustave operacija, čime se direktno ugrožava učinkovitost gašenja požara i sigurnost na terenu.

Nulta tolerancija i visoke kazne

Agencija za civilno zrakoplovstvo, u suradnji s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe i policijom, provodi stroge kontrole i nadzor nad operaterima dronova. Prekršitelji mogu računati na rigorozne kazne, koje dosežu i do 20.000 eura.

Građani se pozivaju da, ukoliko primijete dron u blizini aerodroma, požarišta ili drugih osjetljivih područja, odmah kontaktiraju policiju. Svaka prijava može spriječiti potencijalno opasne situacije.

"Dron se nekome može činiti kao bezazlena igračka, ali u krivim rukama on postaje ozbiljna prijetnja", poručuju iz Agencije i apeliraju na odgovornost korisnika.

