Rusi počeli koristiti 'deve kamikaze': Širi se brutalna snimka susreta s dronom

Ruska vojska počela je koristiti taktiku "deva" u gradu Torecku.

Taktika se temelji na tome da trkači, poznatiji kao deve, prenose ključne zalihe u područja koja su pokrivena snažnom neprijateljskom vatrom. "Deve kamikaze" pokušavaju doći što bliže ukrajinskim položajima i dostaviti streljivo, mine ili radio, koje bi kasnije trebale koristiti jurišne skupine.

Deve ne nose oružje, s obzirom na to da se smatraju "potrošnom robom". Ipak, Rusi koji se pretvaraju u deve kamikaze dobro su opremljeni pancirima kako bi se pojačale šanse da do stignu do cilja.

Širi se snimka

Postavlja se pitanje koliko je taktika uopće učinkovita. Značajan broj dronova na bojnom polju čini ih puno riskantnijim u odnosu na vrijeme kada su Wagnerovi plaćenici koristili tu metodu tijekom bitaka za Bakhmut. Neuspješnost strategije vidi se i na videu koji kruži društvenim mrežama.

Snimka prikazuje ukrajinski dron koji prati "rusku devu", koja potom mrtva pada na tlo.

